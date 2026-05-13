ВСУ могут оставить важный город. Что говорят военные и как он выглядит сейчас

Российская армия практически полностью поглотила его

Силы обороны Украины могут покинуть город Мирноград Донецкой области. Украинские военные находятся в городе, но ситуация там сложная, поэтому может быть принято решение о контролируемом выходе.

Об этом сообщил источник в Силах обороны, знакомый с ситуацией на Покровском направлении, "РБК-Украина". Покровск и Мирноград фактически образуют единую агломерацию.

Мирноград на карте deepstate

По словам собеседника, Силы обороны не имеют задачи покинуть Покровск. Они удерживают позиции в северной части города. В то время как в Мирнограде ситуация более сложная.

Интенсивность боевых действий на Покровском направлении остается достаточно высокой и не снижалась на период так называемого перемирия 9-11 мая. По словам источника, главная проблема для украинских подразделений в районе Покровска — логистика, особенно когда речь идет об эвакуации раненых бойцов.

Что происходит на Покровском направлении

По данным Генерального Штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 12 мая, Силы обороны остановили 32 штурмовых действия российской армии. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподгородное. Мирноград ГШ в утренней сводке не упоминает.

Покровское направление, карта ГШ

Что известно о ситуации в Мирнограде

Еще в конце апреля собеседники "УП" на Покровском направлении среди военных рассказали, что российская армия практически полностью поглотила Мирноград. Враг полноценно развернул там свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА. В то же время, украинские военные продолжали удерживать позиции на северной окраине города.

"Противник свободно передвигается по городу – и не только на юге, но и в центре и на севере. Он развернул инфраструктуру для своих пилотов, которые работают и по северу Мирнограда, и за ним. У них множество точек взлета. Параллельно они накапливают артиллерию. В нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов. Развернуты средства связи, РЭБ. Мы уже не можем работать по врагу на юге Мирнограда", – рассказал военный.

Люди продолжают выживать в разрушенном Мирнограде. Фото: Telegram-канал Мой Мирноград

Некогда цветущий город РФ превратила в руину. Фото: Telegram-канал Мой Мирноград

Мирноградские цветы и котик на фоне развалин. Фото: Telegram-канал Мой Мирноград

До начала полномасштабной российской агрессии в Мирнограде проживало более 55 тысяч человек. Город жил своей жизнью – работали шахты, школы, больницы, магазины. Но сейчас россияне превратили его в руины.

Как сообщал "Телеграф", глава России Владимир Путин похвастался якобы захватом Мирнограда еще в январе этого года. Согласно анализу ISW российские войска в то время действовали менее чем в половине Мирнограда.