Чи може нова хвиля мобілізації в Росії змінити хід війни: ризики є не тільки для України

Втрати росіян на фронті ростуть, а результати мізерні

Можлива нова хвиля мобілізації в Росії може свідчити про значну нестачу ресурсів для війни у росіян. Та наскільки приплив нових сил в армію РФ небезпечний для України, чи вдарить це по самому агресору та скільки часу піде на призов?

Відповіді на ці питання "Телеграфу" дали експерти.

Росія провалила весняний наступ. Чи врятує мобілізація літню кампанію

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", переконаний, що повідомлення ЗМІ про можливу готовність до мобілізації понад 300 тисяч душ в армію Кремля мають кілька меседжів.

Наскільки можлива ця масова мобілізація у Росії, щоб за короткий термін набрали велику кількість людей? Наскільки це загрозливо для нас, чи загрозливо це для самої Росії?

— Для путінського режиму ця мобілізація — вкрай необхідна, бо без неї вони не зможуть продовжувати війну. Ті темпи добровільної мобілізації, які у них зараз є, — не забезпечують російським військам успіху на полі бою. Я маю на увазі не стільки якийсь глобальний масштабний прорив, чи щось таке подібне. Їм мобілізація в такій кількості потрібна, щоб продовжувати війну хоча б протягом 2027 року. Якщо мобілізація почнеться завтра (а вони мають дійсно можливість збирати до 100 тисяч на місяць), то ефект від такої мобілізації на фронті ми відчуємо наприкінці серпня — початку вересня.

Олександр Коваленко

Це не буде прорив чи обвал оборони, ні. Вони зможуть вийти приблизно на ті ж показники захоплення території, як 2025 року. (Тоді росіяни захоплювали 500-550 квадратних кілометрів території України на місяць). І будуть мати можливість продовжувати війну ще в 2027-му році приблизно в такому ж темпі. У них темп захоплення території й ефективність бойових дій значно знизилися.

З початку 2026 року вони захопили 685 квадратних кілометрів території України. А кількість втрат у середньому така ж сама, 30-32 тисячі. Тобто на один квадратний кілометр втрачають особового складу приблизно в 4 рази більше, аніж у 2025-му. Наприклад, якщо ми говоримо про показник минулого місяця, то в квітні росіяни втрачали 232 тіла на один квадратний кілометр. Тобто їх втрати перевищували майже три роти, щоб захопити один квадратний кілометр. А перший тиждень травня демонструє зовсім іншу вже динаміку: вони витрачали 325 тіл на один квадратний кілометр, щоб захопити.

Тобто території захоплюють менше, втрати пропорційно ростуть, їм треба людський ресурс. У них для літньої наступальної кампанії стратегічний резерв приблизно 20 тисяч – це ні про що, якщо ми говоримо про стратегічний резерв. Цього недостатньо, щоб витягнути всю літню наступальну кампанію. Вони мають цей ресурс зосередити тільки на одному окремому якомусь напрямку, але навіть самі не знають, на якому. У них і Костянтинівський "важливий", і Слов’янсько-Краматорський "важливий", і Лиманський "важливий", Гуляйпільський "важливий". У Покровсько-Мирноградській агломерації ще не вирішено питання, а хочуть відкривати ще Добропільський напрямок, Дружківський.

Покровський напрямок на карті

Тобто у них багато "важливих" напрямків, а кількості стратегічного резерву достатньо тільки для одного. Тому я можу сказати, що весняна наступальна кампанія у росіян провалилася. Навіть ще травень не закінчився, але можна вже робити такий висновок.

Літня наступальна кампанія (зарано говорити, що вона провалилася), але я не бачу в ній перспективи кращої, аніж було минулого літа. Навіть гірше, аніж літня наступальна кампанія 2025. Тобто це все провально.

Тоді ще була інерція, по якій вони почали воювати в 25-му році виключно людським ресурсом, мінімізувавши використання броньованої техніки. Зараз цієї інерції нема, ми адаптувалися до малих тактичних груп і використання такої тактики людського ресурсу. Чогось нового, іншого вони не можуть зараз зробити. Відповідно, у них зменшується коефіцієнт корисної дії від цієї тактики. Як його можна підвищити? У Росії тільки один шлях – закидувати наші позиції ще більшою кількістю людського ресурсу. Тобто мобілізація – це безвихідь для росіян, вони змушені будуть її проводити.

Як довго вони можуть підтримувати темпи мобілізації по 100 тисяч на місяць?

- Мобілізаційна система цього [довго] не витримає просто. А росіяни — все витримають. Це аморфні безхребетні субстанції, які витримують все, що з ними роблять. Хіба що тільки у них з'явиться якийсь лідер, а зазвичай це якийсь представник олігархату або силових структур, який влаштує локальний заколот. Але поки про це зарано говорити.

У Росії є можливість проведення мобілізації без якихось масштабних протестів і бунтів, але вона буде нетривала. Три-чотири місяці десь приблизно буде цей процес тривати. Тому ефект буде десь наприкінці серпня. Якщо це почнеться завтра, то тільки наприкінці серпня. В серпні буде відчуватися ефект цього надмірного ресурсу. Так, ці люди навіть не будуть проходити БЗВП (курс новобранця. — Ред.), підписав контракт — і одразу на лінію боєзіткнення.

Але ще має бути логістика, перегрупування, передислокація. Ці мобілізовані мають заповнити усю ЛБЗ і ще й по кордону. Я думаю, їх будуть використовувати, щоб вони заповнили усі ці локації, всі підрозділи, і це відчувалося, що це піде десь приблизно до місяця, навіть довше буде тягнутися. Тому у серпні можемо відчути на собі цей ефект.

Росіяни готові до мобілізації. Кривонос про роботу над помилками в Росії

Політичний і військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.) Сергій Кривонос каже, що Росія готова до нової хвилі мобілізації. Кремль провів певну роботу, яка визначила спроможність до призову населення.

"Помилки, які були здійснені в 2022-му, 2023-х роках, вони врахували й організували відповідним чином", — каже генерал-майор.

Він підкреслив, що тікатиме від мобілізації не надто багато росіян. Проте можливі й непередбачувані процеси у великих містах.

"У них мало громадян, які в масштабах будуть тікати. Єдині два міста, які ще здатні на якусь самостійність, свободу і незалежність – це Пітер і Москва. Це не так і мало, з урахуванням того, що Москва – це 18 мільйонів з пригородами, Пітер – від 5 до 7 мільйонів. То це достатньо серйозно. Мобілізаційного потенціалу в РФ поки що більш аніж достатньо. Тому вони спроможні провести мобілізацію. Хоч питання про повномасштабну мобілізацію і не стоїть, але якщо треба, вони будуть її готувати, щоб просто задавити нас "м'ясом", — резюмував Кривонос.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Путін змінив риторику щодо президента Володимира Зеленського і назвав його "паном".