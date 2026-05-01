Росіяни отримали нові можливості для ударів по містах: тепер "Шахеди" бачать роботу ППО

У ворога зʼявилася небезпечна технологія для атак по українському тилу

Росіяни отримали новий інструмент для ударів по українських містах: керовані "Шахеди" з МЕШ-зв’язком можуть передавати дані між собою, обходити частину перешкод і допомагати оператору коригувати атаку вже під час польоту.

Як йдеться у сюжеті "Суспільне Дніпро", саме така технологія дозволяє ворогу бачити роботу ППО, уточнювати цілі та бити глибше по тилових містах, зокрема по Дніпру й Кривому Рогу.

Що треба знати:

МЕШ-зв’язок дозволяє "Шахедам" обмінюватися даними та коригувати політ у реальному часі

Технологія допомагає ворогу виявляти позиції ППО та атакувати цілі глибоко в тилу

Використання дронів-ретрансляторів робить апарати менш вразливими до засобів РЕБ

Після масованої атаки на Дніпро в мережі зʼявилося відео, на якому російський дрон буквально сканує центр міста: фіксує об'єкти, координати і, ймовірно, наводить інші удари в реальному часі.

Очі дрона розвідника з висоти пташиного польоту дають об'єктивну картину. Може бути, поруч знаходиться дрон-ретранслятор, який передасть сигнал далі теж в режимі реального часу.

"Ми фіксуємо прольоти БПЛА з МЕШ-модемами все глибше в наш тил. Наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, з заходу – Полтави, а з півдня – Дніпра та Кривого Рогу", – йдеться у повідомленні військового експерта, радника міністра оборони України Сергія Безкрестнова на псевдо Flash.

Сергій Безкрестнов

"Як я вже розповідав, технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА з радіомодемами, по якому в повітрі передається інформація. З того боку за цією технологією проти нас працює велика група пілотів і фахівців Алабуги. Самих пілотів налічується близько 40 осіб. У них вже є і досвід, і тактика. Одне з моїх завдань подумати, як організувати протидію цій технології. Ми вже працюємо, але поки цього недостатньо", – журналісти цитують публікацію фахівця, будинок якого атакували російські БпЛА, керовані саме за допомогою технології МЕШ.

Авіаційнний експерт, офіцер Повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський вважає ключовим фактором те, що дрони стають керованими. Цілу групу оператор тепер може вести в реальному часі з території Росії.

"Це не зміна тактики, це додаткові можливості, які з'явилися у росіян, тому що з появою МЕШ-зв'язку, можливості "Шахедів" суттєво збільшились. Тут можна контролювати процес виконання бойової задачі безпосередньо оператором, який знаходиться на території Російської Федерації", – каже експерт.

Анатолій Храпчинський

Храпчинський пояснює, що МЕШ-зв'язок знаходиться на будь-якому ворожому борту і може працювати як ретранслятор і як кінцевий отримувач інформації. Тобто це умовний Wi-Fi, мережа, яка будується з "Шахедів".

"Безумовно, треба казати про те, що для цієї мережі потрібні базові станції. В цьому випадку – територія Білорусі, території тимчасово окупованої України. Подивиться, що вони побудували в Донецькому аеропорту", – каже він.

Можна використовувати вежі мобільного зв'язку, будувати окремі вежі, які дозволяють формувати базові станції, через які сигнал входить в цю мережу. Вона під'єднується до зовнішнього користувача, який може контролювати будь-який борт, що знаходиться в повітрі України.

"Ця мережа дозволяє розуміти, наприклад, в якому секторі працює яка система протиповітряної оборони. Тому що дрон, який летить позаду, може побачити, як був знищений дрон попереду: чи це був гелікоптер, чи дрон-перехоплювач, чи мобільно-вогнева група. І все це впливає на подальше виконання бойової задачі. Тобто це дає зброю розумного нападу", – попереджає Храпчинський.

Іншими словами, МЕШ-модем – це коли безпілотники стають ланцюжком зв'язку один для одного. Тепер їх можуть вести в ручному режимі, коригуючи політ в реальному часі. Російські дрони стали точнішими. Їх складно збивати РЕБом.

За його словами, таки дрони можуть облітати ППО та працювати глибше в тилу, система вже дозволяє діставати з півдня до Дніпра та Кривого Рогу. Ефективно боротись із такою розумною зброєю може лише розумна ППО.

Раніше Храпчинський зауважив, що Росія почала комбінувати нічні атаки по Україні з денними і це не просто так. Ворог хоче залякати цивільне населення та завдати йому великих втрат.