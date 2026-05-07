Залужний назвав три типи "розумної мобілізації" для України

Система має бути постійною, зрозумілою і прогнозованою для суспільства

Україні потрібно перейти до розумної мобілізації, підходу, який враховуватиме не тільки розвиток технологій, а й "можливість тривалої війни на усій території країни в умовах очевидної демографічної кризи". Цю концепцію представив посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під час виступу на Defence24 Days conference у Варшаві він назвав три типи розумної мобілізації, які будуть можливими. Текст виступу опублікований на "УП". "Телеграф" дає головне з виступу Залужного.

Важливо, що "розумна мобілізація" — це не тільки про кількість мобілізованих, а й про ефективніше використання технологій. Результатом змін може стати демобілізація.

Три типи розумної мобілізації за Залужним

Більшість населення країни не відчуває війни. За цим типом, частину військових функцій можуть виконувати приватні компанії або добровольці, яких мотивують фінансово. "Передача функцій підготовки, у тому числі офіцерського складу, може бути першим кроком у перевірці такої спроможності", — сказав Залужний. Загальнонаціональна мобілізація. У такій системі мають бути зрозумілі терміни служби, це буде безперервний процес підготовки та ротацій. Водночас держава повинна відкрито пояснювати суспільству, як працює ця система та кого вона стосується. Система має вийти на кшталт ізраїльської "коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя". Найвразливішим моментом є віковий ценз, бо поповнення має бути молодим та якісним. Тимчасовий тип. За ним можна частково передати окремі функції приватним компаніям і паралельно реформувати нинішню систему через відкритий діалог із суспільством, особливо з молоддю. Йдеться про чіткі умови служби, строки підготовки та зрозумілі перспективи після армії.

Без реформування Збройних Сил, системи підготовки мобілізаційного резерву та всієї системи бойової підготовки, без радикальної реформи військово-промислового комплексу та термінового переходу до виробництва озброєння, необхідного для зменшення втрат серед людей, такий розумний підхід буде неможливий Валерій Залужний

Окрім зусиль військового командування потрібно також залучення законодавчих органів та уряду. Залужний наголошує, що "мобілізація та порядок продовження служби — база будь-якого варіанту подальшого продовження війни". І тільки розв'язавши це питання можна думати про реалізацію більш амбітних цілей. На його думку, це також може стати єднальним фактором для суспільства, при стратегії з його залученням.

