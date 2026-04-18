Рішення Трампа нічого не змінить? Безсмертний про спроби Росії забрати окуповані території

Європа підтримує позицію України

Юридично тимчасово окуповані українські території визнати російськими не вийде, адже це порушення норм та законів. Навіть якщо США на чолі з президентом Дональдом Трампом підуть на поступки Кремлю — це навряд чи щось змінить.

Про це "Телеграфу" розповів відомий дипломат та політик Роман Безсмертний.

За його словами, різниці між Краматорськом, Луганськом, Ялтою, Сімферополем немає. Це була Україна, є і буде. Ба більше, ніхто нікому не збирається нічого віддавати.

"Все це буде повернуто, окупант буде вигнаний звідти, і це буде українська територія. Хай не мріють про те, що Україна буде покидати свою територію. Українська Конституція визначає українську територію як недоторкану", — каже дипломат.

Території, які хоче забрати Росія

Безсмертний наголошує, що ні президент, ні парламент, ні уряд, ні референдум не можуть віддати Росії шматочок чи ділянку землі. Це неможливо і будь-які дії в цьому плані з боку певних осіб — це кримінальний злочин. Ба більше, Росія тимчасово окупувала територію України. Київ ніколи не підпише документ, який підтвердить віддачу територій, це неможливо з точки зору Конституції.

"США визнають [окуповані території російськими]? Якщо одна держава зі 194-х і визнає, це ще нічого не означає. Таким чином це робиться для того, щоб стимулювати Трампа тиснути на Україну. Не більше, не менше. Наслідків правових це ніяких не має ні для ООН, ні для Європи. Більше того, європейці тут на боці України. Є принцип територіальної цілісності, суверенності території. І тому ніхто не збирається ні сантиметра ні Донбасу, ні Криму нікому віддавати", — каже політик.

Він додав: те, що Росія віднесла деякі території України до своїх та записала це в Конституції, нічого не змінює. Адже території належать нашій державі, такі дії Кремля не правомірні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи втягне Росія Лукашенка у війну з Україною.