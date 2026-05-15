Росія визнала провал: навіщо Кремль закріплює кордони з окупованим Донбасом

РФ показує суперечливу логіку: замість повної інтеграції створює дистанцію

Росія заявила про намір офіційно закріпити кордони Ростовської області з окупованими територіями Донецької та Луганської областей України. Проте, такими діями країна-агресор фактично визнає, що ці землі залишаються для неї проблемою.

"Телеграф" поспілкувався про це з експертами, щоб дізнатися, що ж стоїть за планом "демаркації": перетворення міждержавних кордонів України та РФ на внутрішні адмінкордони Росії, спроби збільшити території Ростовської області, відгородження від проблемних територій або ж підготовка до повернення окупованих територій.

Для розуміння ситуації:

Йдеться про те, що Росія хоче офіційно оформити лінію між Ростовською областю та окупованими територіями Донецької та Луганської областей як внутрішній адміністративний кордон.

У Кремлі піднімають ставки

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснює, що питання з адміністративними кордонами більше нагадує хід із правовою легітимізацією незаконної анексії українських територій. Тобто країна-агресор має намір офіційно "узаконити" захоплення українських територій, оформивши їх, начебто все відбувається законно всередині Росії.

Більше того, на думку Леонова, простий обмін територіями між областями значно ускладнить процес деокупації, якщо він відбуватиметься виключно дипломатичним шляхом.

"У Кремлі піднімають ставки на захоплення всіх внесених до конституції Росії українських територій. Можливо, це робиться на тлі розмов про можливі переговори за посередництва ЄС, тим більше, що там раніше висунули низку вимог щодо поступок з боку Росії. А в Молдові днями буде остаточно сформовано трибунал щодо російських злочинів", — резюмував експерт.

Олександр Леонов

Окуповані території Донбасу перетворилися на "чорну дірку"

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що ще з травня 2024 року в Росії було введено особливу 5-кілометрову зону на кордоні, щоб обмежити вільне пересування між суб’єктами Федерації та окупованими територіями Донецької та Луганської області України.

При цьому, за словами експерта, було запроваджено спеціальний режим в’їзду: офіційне перетин кордону було дозволено лише через пункти пропуску. Зокрема, називали Бугаївку на кордоні з Воронезькою областю.

Донецьк, Луганськ, Ростовська область та Воронезька область на карті. Скріншот: DeepState

"Чим це було зумовлено? Насамперед росіяни зрозуміли, що з цих територій йде неконтрольований потік зброї, вибухових речовин і незаконне переміщення так званих "нових громадян" Російської Федерації поза митним контролем", — пояснює Снєгирьов.

Тобто Росія зіткнулася з тим, що окуповані території Донбасу перетворилися на "чорну діру". За словами експерта, ще за АТО до початку широкомасштабної війни кримінальні угруповання РФ використовували цю територію як анклав для торгівлі наркотичними та психотропними речовинами.

"Це був "буфер" між Росією та Україною. Плюс, існував трафік крадених автомобілів, які з України йшли через ці квазіутворення на територію РФ неконтрольованим потоком. Те саме відбувається і зараз", — наголосив співрозмовник.

Дмитро Снєгирьов

Однак, зазначає Снєгирьов, додалася й економічна контрабанда, яка була ще за України. Це – вугілля з незаконних "копанок" на території Антрацитівського, Краснолуцького та Свердловського районів, що підриває можливості вуглевидобутку на території Російської Федерації.

Антрацитівський, Краснолуцький та Довжанський (раніше — Свердловський) райони на карті.

"Нові території", — це анклав, гірший навіть за Чечню, враховуючи кількість зброї та відсутність правового режиму. Це зумовило створення 5-кілометрової зони у 2024 році", — пояснює він.

Наразі посилення контролю обумовлено тим, що росіяни також намагаються унеможливити перетин кордону з РФ агентурою української спецслужб. Вони ввели обмеження на пересування громадян України (і в класичному розумінні, і з тимчасово окупованих територій) виключно через Шереметьєво, де є досить серйозний контроль з боку спецслужб.

"Росіяни захлинулися від неконтрольованого потоку озброєння, вибухових речовин, кримінальних елементів, підакцизних товарів. Адже ні для кого не секрет, що Луганська і Донецька область ще при Україні були центрами виробництва контрафактної горілки, тютюнових виробів. І цей Клондайк перебував під контролем і спецслужб України, і наближених до Януковича (4-го президента України Віктора Януковича, — Ред.) осіб", — підсумував політолог.

Росія намагається збудувати "санітарний кордон"

Аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Назарій Барчук розповів "Телеграфу", що метою ворога в російсько-українській війні від самого її початку була повна окупація нашої держави, а заяви представників Кремля та їх нереалістичні вимоги під час процесу переговорів тому підтвердження.

Ще у 2014 році Росія незаконно окупувала частини Донецької, Луганської областей, АР Крим, разом із чим внесла у власну конституцію Запорізьку та Херсонську області як частини Росії. Паралельно з окупацією було ініційовано проведення псевдореферендуму, але "демаркації" кордонів не було.

"Зараз почали з’являтися повідомлення про наміри Росії закріпити кордони Ростовської області з окупованими територіями документально. З точки зору міжнародного права і внутрішньої логіки окупаційного режиму, цей крок демонструє спробу Росії вибудувати жорсткий внутрішній санітарний кордон. Спроба юридично демаркувати або документально закріпити кордони Ростовської області суперечить російським заявам про "повне злиття" територій та "єдиний простір", — каже Барчук.

Назарій Барчук

Це показує, що Росія фактично намагається відокремити свої регіони від економічних, соціальних та ризиків безпеки, пов’язаних із так званими "новими територіями". Таким чином, Кремль замість реальної інтеграції створює контрольовану "буферну зону", фактично визнаючи нездатність контролювати ці території у межах своєї стандартної державної системи.

"Це також підриває їх власний наратив про "повернення історичних земель", оскільки створення задокументованих внутрішніх кордонів між суб'єктами, які за їхньою конституцією нібито рівноправні, викриває сегрегацію та справжнє ставлення імперського центру до окупованих українських земель як до тимчасового та інструментального ресурсу, від проблем якого намагаються відгородитися", — підсумував співрозмовник.

У чому план Росії?

