Відхід ЗСУ із Мирнограду: чому це може стати найнебезпечнішим маневром

Експерти розкрили особливості поточної тактики сторін

Сили оборони України перебувають у Покровську, де утримують позиції у північній частині міста, а також у Мирнограді, де ситуація може змусити їх до контрольованого відходу. Однак цей етап буде вкрай складним та ризикованим завданням.

Про це ексклюзивно для "Телеграфа" розповіли експерти. За їхніми словами, на окремих ділянках формуються так звані "кіл-зони", що в результаті суттєво ускладнює ротацію та евакуацію, особливо у Мирнограді.

Для розуміння ситуації:

РБК-Україна, посилаючись на джерело в Силах оборони, знайоме із ситуацією на Покровському напрямку, пише, що в Мирнограді відзначається напружена ситуація для українських військових.

"Там ситуація значно складніша, тому може мати місце контрольований відхід" , — йдеться у матеріалі.

Бої за Мирноград. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Ризики та задум противника

Військовий експерт, керівник проектів з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук пояснює, що організоване виведення військ з районів Покровська та Мирнограда є вкрай складним та ризикованим завданням.

"Коли говорять про організований відхід, треба розуміти, що утримувати і перебувати на позиції безпечніше, ніж зайти. А вийти з неї — ще небезпечніше. Це найбільш ризиковані етапи. І точкові вузли оборони (фактично в тилу противника), що залишилися в Покровську і Мирнограді, вивести вкрай ризиковано і вкрай складно. Але іншого виходу також немає. Наші точно не прорвуться до них, не вийдуть на цей рубіж", — сказав експерт.

Важливо: На картах, представлених нижче, Мирноград є повністю "червоним", як зазвичай позначають окуповані населені пункти. Однак варто зазначити, що про захоплення міста росіянами офіційної інформації не було і воно також не визнане окупованим. Водночас, карти DeepState не можуть відображати картину на фронті в реальному часі.

Мирноград на карті. Скріншот: DeepState

Він додав, що противник накопичує там найбоєздатніші сили. Вже відомо про перекидання 90-ї танкової дивізії, 76-ої десантно-штурмової дивізії, штурмового батальйону "Сомалі", центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон". У той самий час їм протистоїть 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Ми вже спостерігаємо два напрями прориву — просування росіян на північ від Покровська-Мирнограда на Родненське. Там уже виступ сформований — це все "сіра зона". І зі зростанням "зеленки" росіяни нарощуватимуть активність: вибиватимуть нашу оборону, щоб її максимально розрідити", — резюмував Лакійчук.

Покровська-Мирноград-Родненське на карті. Скріншот: DeepState

За словами експерта, задум противника полягає у охопленні Донецького угруповання українських сил.

"У квітні 2024 року вони (росіяни, — Ред.) проводили стратегічну операцію у Первомайському. Потім розпочали наступ на Покровськ та Мирноград і влітку 2025-го "дохли". Взимку 2026-го змогли їх взяти. Але стерли всі ресурси, які розраховували використати на всю операцію. Нині вони виходять із позицій на півночі Покровська та Мирногорада. Можна сказати, що це повторення "Добропільського виступу". Ось два напрямки – від Гришиного на північний захід однією трасою і від Родненського на північ другою трасою, на Новий Донбас. Задум теж зрозумілий – зайти в тил ЗСУ та розширити фронт", — пояснив співрозмовник.

Павло Лакійчук

Другою гарячою точкою Лакійчук називає Костянтинівку. Він зазначив, що якщо ворогові вдасться захопити це місто, воно отримає гарний вихідний рубіж. Росіяни з Часового Яру намагаються охопити, прорватися чи обійти Костянтинівку, але не мають успіху.

"То чи вдасться задум супротивника — це величезне питання. Наше завдання їх стримати", — сказав експерт.

Костянтинівка на карті. Скріншот: DeepState

Оборона та складності

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко називає ситуацію складною, а Покровський напрямок пріоритетним для ворога з погляду ведення наступальних дій, накопичення власних сил та засобів.

"Введення оборони ускладнюється тим, що ворог активно використовує підвали, залишки забудови, висоти, куди заводить своїх операторів БПЛА, робить численні вильоти FPV-дронів. Щоб вибивати супротивника, потрібно застосовувати більше авіаційних ударів, ударів артилерії, що не завжди можливо, оскільки Росія має перевагу, особливо в авіаційних засобах та застосовує авіацію", — пояснив співрозмовник.

Олександр Мусієнко

Але водночас наші сили стримують ворога просто у Покровську. Щойно виявляються групи піхоти чи БПЛА, як каже Мусієнко, вони знищуються. Крім того, знищується ворог і на підходах. Особлива концентрація зусиль українських військових зосереджена на знищенні логістики та перериванні забезпечення безпосередньо ворожого угрупування у Покровському районі. Сили оборони концентруються на тому, щоб забезпечити оборонні рубежі надалі, щоб убезпечити від будь-якого прориву.

Покровськ на карті. Скріншот: DeepState

Лакійчук також звертає увагу, що ключову роль у сучасній обороні відіграють дрони та високоточні засоби поразки. Через це класична оборона населених пунктів поступово втрачає ефективність як основний спосіб стримування супротивника. Так, можливі два сценарії дій:

утримання позицій на підступах до міста, але основні сили залишаються в самому населеному пункті

у разі заходу противника до міста — відхід заздалегідь підготовлені рубежі його межами з наступним блокуванням і утриманням оточення зовні.

"Поки що приблизно так наші Сили оборони і діють. А як далі буде – передбачити складно", — підсумував Лакійчук.

"Кілл-зона" та ротація

Джерело в Силах оборони розповіло "Телеграфу", що навколо Покровська та Мирнограда сформувалася "кіл-зона". Покровськ розташований на висоті, а ворог використовує велику кількість точок запуску БПЛА, через що українським силам важко ефективно протидіяти атакам.

Крім того, противник може ховатися у підвалах житлових будинків та утримувати позиції всередині міської забудови. За таких умов одних FPV-дронів недостатньо – для знищення укріплених точок необхідне застосування авіації.

Що таке "кіл-зона". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Щодо ротації особового складу, то, за словами нашого джерела, у Покровську її проведення вкрай складне. Однак у Мирнограді – ситуація набагато складніша – введення туди нового особового складу практично нереально.

Наступні населені пункти, де українські військові можуть зачепитися, знаходяться на північ від Покровська.

Додамо, що Мирноград зараз виглядає так:

Який вигляд має Мирноград. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

Який вигляд має Мирноград. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

Який вигляд має Мирноград. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

Чи є небезпека для Павлограда

Олександр Мусієнко наголошує, що на сьогоднішній день не доводиться говорити про те, що ворог може розвинути успіх у наступі на Павлоград. У наших військових є можливості стримувати російські війська й надалі, тому говорити про наступ на Павлоград – це перебільшення, на його думку.

"Що стосується безпосередньо Мирнограда, – справді, є складнощі. Діють наші підрозділи, зупиняють ворога. Звичайно, у разі виникнення загроз ситуація може бути вирішена таким чином, щоб діяти максимально для того, щоб забезпечити життя особового складу. Тобто ситуація під контролем: вороже угруповання намагається розвивати наступальні зусилля, але сили насильно. день говорити явно передчасно", — пояснив співрозмовник "Телеграфа".

Павлоград на карті. Скріншот: DeepState

Також джерело "Телеграфа" у Силах оборони каже, що до Павлограда росіяни дійдуть нескоро.

"Тому цей населений пункт розглядати як наступний "опорний пункт" взагалі не має сенсу. Катастрофи ніякої не відбувається. Ворог просувається, але він теж сточується і втомлюється", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Дружківка за 13 км від фронту. Фото показав Ян Доброносов.