Назад у "совок": у Маріуполі на 1 травня влаштували СРСРівський шабаш (фото)

В окупованому місті наче відкрили портал у минуле

У тимчасово окупованому українському Маріуполі росіяни вирішили влаштувати "атракціон у минуле" у Приазовському державному технічному університеті. Хол освітнього закладу буквально захаращено радянською атрибутикою.

Відповідні фотографії було опубліковано 1 травня у соціальних мережах. На кадрах видно, що в одному з помешкань з’явився стенд, оформлений у дусі радянської пропагандистської вітрини. На ньому – яскраво-червоні полотнища, гасла у стилі "світлого майбутнього", а також символіка комсомольських організацій.

Вся ця атрибутика вже давно пішла в минуле, але не для Росії, яка живе мріями відродити СРСР.

1 травня у у Приазовському державному технічному університеті. Фото з соцмереж

"Радянський шабаш" в університеті вирішили провести на 1 травня — День праці. Намагаючись повернути колишню атмосферу радянських часів, росіяни лише забули поставити табличку з написом "експонати" біля "музею ідеологічного минулого".

Особливе враження справляє загальний контраст, адже навколо сучасного простору нібито відкрито портал у минуле. А студенти за столами з "інтересом" розглядають георгіївські стрічки (їх використання, до речі, заборонено в Україні, як символ російської агресії та окупації). Дехто тим часом начепив їх на піджаки і красувався перед камерами.

У коментарях під фотографіями українці не втрималися від висловлювань про те, що відбувається в окупованому місті. Деякі коротко та нецензурно прокоментували ситуацію, а деякі знайшли слова, щоб описати всю безглуздість події.

"Яке позорисько"

"Все стабільно"

"І це цілком серйозно"

