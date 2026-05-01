Назад у "совок": у Маріуполі на 1 травня влаштували СРСРівський шабаш (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В окупованому місті наче відкрили портал у минуле
У тимчасово окупованому українському Маріуполі росіяни вирішили влаштувати "атракціон у минуле" у Приазовському державному технічному університеті. Хол освітнього закладу буквально захаращено радянською атрибутикою.
Відповідні фотографії було опубліковано 1 травня у соціальних мережах. На кадрах видно, що в одному з помешкань з’явився стенд, оформлений у дусі радянської пропагандистської вітрини. На ньому – яскраво-червоні полотнища, гасла у стилі "світлого майбутнього", а також символіка комсомольських організацій.
Вся ця атрибутика вже давно пішла в минуле, але не для Росії, яка живе мріями відродити СРСР.
"Радянський шабаш" в університеті вирішили провести на 1 травня — День праці. Намагаючись повернути колишню атмосферу радянських часів, росіяни лише забули поставити табличку з написом "експонати" біля "музею ідеологічного минулого".
Особливе враження справляє загальний контраст, адже навколо сучасного простору нібито відкрито портал у минуле. А студенти за столами з "інтересом" розглядають георгіївські стрічки (їх використання, до речі, заборонено в Україні, як символ російської агресії та окупації). Дехто тим часом начепив їх на піджаки і красувався перед камерами.
У коментарях під фотографіями українці не втрималися від висловлювань про те, що відбувається в окупованому місті. Деякі коротко та нецензурно прокоментували ситуацію, а деякі знайшли слова, щоб описати всю безглуздість події.
- "Яке позорисько"
- "Все стабільно"
- "І це цілком серйозно"
