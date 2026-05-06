Помер засновник телеканалу CNN Тед Тернер: чим запам’ятався

Підприємець серйозно хворів

Американський бізнесмен та засновник телеканалу CNN Тед Тернер помер на 88-му році життя. Він був медіановатором та філантропом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на пресреліз компанії Turner Enterprises.

Яким був Тед Тернер

Бізнесмен отримав свою всесвітню популярність завдяки його ідеї доставляти новини з усього світу в режимі реального часу та цілодобово. Засновник одного з найпопулярніших телеканалів світу щиро пишався своїм дітищем, називаючи його "найбільшим досягненням" свого життя.

У 1991 році Тернер був названий журналом Time "Людиною року" за "вплив на динаміку подій та перетворення глядачів у 150 країнах на миттєвих свідків історії".

При цьому медіаімперія медіановатора включала також першу суперстанцію кабельного телебачення та популярні канали для фільмів та мультфільмів.

"Тед був надзвичайно залученим і відданим своїй справі лідером, безстрашним і завжди готовим підтримати свою інтуїцію і довіритися власному судженню", — сказав у своїй заяві Марк Томпсон, голова та генеральний директор CNN Worldwide.

Хвороба батька CNN

У 2018 році Тернер повідомив, що має деменцію з тільцями Леві, прогресуюче захворювання головного мозку. На початку 2025 року Тернера було госпіталізовано з легкою формою пневмонії, після чого він одужав у реабілітаційному центрі.

