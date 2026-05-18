Внезапно умер нардеп Кубив: что известно и как реагируют политики

Ему было 64 года

Утром в понедельник, 18 мая, внезапно скончался народный депутат Украины Степан Кубив. Он был первым вице-премьер-министром Украины и министром экономического развития и торговли Украины с 2016 по 2019 год, а также председателем Национального банка Украины.

Как коллеги реагируют на смерть Степана Кубива

О том, что жизнь Степана Кубива оборвалась, пишет издание DailyLviv со ссылкой на друзей нардепа. Народный депутат Николай Княжицкий на своей Facebook-странице уточнил, что причиной его смерти стал тромб.

"Умер Степан Кубив. Тромб. На Майдане он руководил жизнеобеспечением. Все эти палатки, питание, дрова, бочки — все было на Степане. Когда начался пожар в Доме профсоюзов, Степан бежал со мной в огонь спасать людей, в том числе и журналистов Эспрессо. Спасибо тебе, Степан», — пишет нардеп.

В сети коллеги по парламенту выражают скорбь из-за смерти Кубива. Нардеп Алексей Мовчан в своей публикации называет умершего политика "великим сыном Украины, наставником и государственником".

"Вы всегда помогали разобраться в сложных политических тонкостях и обойти острые углы. Спасибо за все те реформы, которые вы делали от Правительства и Парламента", — написал нардеп.

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович также сделал публикацию: "Умер коллега и соратник, по парламенту и по проектам восстановления национальной памяти. Вечная память", пишет он.

Степан Кубив — биография

Родился 19 марта 1962 года в Тернопольской области. В период с 1984 по 1990 был членом Коммунистической партии и занимал должность секретаря областного комитета комсомола Львовского государственного университета.

Степан Кубив. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во времена независимой Украины, в 1994 году Кубов кардинально изменил направление деятельности и начал успешную работу в банковском секторе. С 24 февраля по 19 июня 2014 занимал должность председателя Национального банка Украины.

Степан Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства. Он — первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.

Кубов является нардепом 7-го, 8-го, 9-го созывов и представителем президента Украины в Парламенте (2015-2016 годы). В Верховной Раде представлял политическую партию "Европейская солидарность". Являлся членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Нардеп также был председателем Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса. Он кандидат экономических наук.

