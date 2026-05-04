Не лише дрони: чим Україна може вдарити по параду у Москві 9 травня (інфографіка)

Україна має дрони з дальністю до 2000 км і навіть більше

На парад 9 травня в Москві можуть прилетіти українські дрони та ракети. "Телеграф" розібрався, які саме.

Що потрібно знати:

Зеленський заявив про можливість появи українських дронів над Москвою

Дальність частини українських БПЛА перевищує 1000 км

Україна вже має ракети, здатні долати таку відстань

Частина дронів уже долітала до Москви

Про шанс, що українські дрони зможуть побачити росіяни, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді Володимир Зеленський, президент України

Зауважимо, в України — чимало цікавих розробок. Далекобійність українських дронів вже давно подолала позначку у 1700 км, зокрема, завітавши на Урал. Водночас, є й неназваний дрон, який ще начебто не надійшов у масове виробництво, проте проходить випробування. Орієнтовно — його дальність 3000 км. Є й ракетні розробки.

Чим Україна може дістати до Москви

Дрони з дальністю близько 1000 км або більше

Україна має лінійку безпілотників, випробуваних у реальних задачах, здатних діяти на глибокій відстані. Зокрема це дрони "Січень" (до 1400 км), "Лютий" (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), "Ніндзя" (до 1500 км, одна про його нещодавнє застосування даних немає).

Також є чимало дронів, які мають відстань удару 800-1000 км, наприклад, "Бобер" (UJ-26). Частина з них вже долітала до російської столиці.

Дрони з дальністю до 800 км

Ще одна група дронів, які можуть діяти на значній частині європейської території Росії, включно з Москвою, дрони дальністю до 800 км. Серед них:

Які українські ракети та дрони здатні долетіти до Москви/ Інфографіка "Телеграфу"

Українські далекобійні ракети

Дістати до Москви можуть і далекобійні ракети. Наприклад, українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має заявлену дальність польоту до 3000 км. Серед її особливостей — політ на наднизьких висотах. Потенційно дістати може і FP-9 — модифікація балістичної ракети FP-7, що якраз в 2026 році мала проходити кодифікацію. Очікувана дальність — близько 800 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні 9 травня невідомий дрон вже тривожив спокій москвичів. Президент РФ Володимир Путін вже обговорював перемир'я на цей день, але не з Україною.