Не лише дрони: чим Україна може вдарити по параду у Москві 9 травня (інфографіка)
Україна має дрони з дальністю до 2000 км і навіть більше
На парад 9 травня в Москві можуть прилетіти українські дрони та ракети. "Телеграф" розібрався, які саме.
Що потрібно знати:
- Зеленський заявив про можливість появи українських дронів над Москвою
- Дальність частини українських БПЛА перевищує 1000 км
- Україна вже має ракети, здатні долати таку відстань
- Частина дронів уже долітала до Москви
Про шанс, що українські дрони зможуть побачити росіяни, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді
Зауважимо, в України — чимало цікавих розробок. Далекобійність українських дронів вже давно подолала позначку у 1700 км, зокрема, завітавши на Урал. Водночас, є й неназваний дрон, який ще начебто не надійшов у масове виробництво, проте проходить випробування. Орієнтовно — його дальність 3000 км. Є й ракетні розробки.
Чим Україна може дістати до Москви
Дрони з дальністю близько 1000 км або більше
Україна має лінійку безпілотників, випробуваних у реальних задачах, здатних діяти на глибокій відстані. Зокрема це дрони "Січень" (до 1400 км), "Лютий" (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), "Ніндзя" (до 1500 км, одна про його нещодавнє застосування даних немає).
Також є чимало дронів, які мають відстань удару 800-1000 км, наприклад, "Бобер" (UJ-26). Частина з них вже долітала до російської столиці.
Дрони з дальністю до 800 км
Ще одна група дронів, які можуть діяти на значній частині європейської території Росії, включно з Москвою, дрони дальністю до 800 км. Серед них:
- дрон "Морок"
- крилата ракета-дрон "Барс"
- ракета-дрон "Паляниця"
- реактивний дрон-камікадзе "Обрій"
- дрон AQ-400 Scythe (також відомий як "Коса").
Українські далекобійні ракети
Дістати до Москви можуть і далекобійні ракети. Наприклад, українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має заявлену дальність польоту до 3000 км. Серед її особливостей — політ на наднизьких висотах. Потенційно дістати може і FP-9 — модифікація балістичної ракети FP-7, що якраз в 2026 році мала проходити кодифікацію. Очікувана дальність — близько 800 км.
Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні 9 травня невідомий дрон вже тривожив спокій москвичів. Президент РФ Володимир Путін вже обговорював перемир'я на цей день, але не з Україною.