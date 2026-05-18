В Украине создали собственную КАБ: чем она опасна для РФ

Новая разработка способна бить по целям на десятки километров в тылу врага

Украина теперь имеет свою корректируемую (управляемую) авиационную бомбу с боевой частью 250 кг — она уже готова к практическому применению на фронте. Ее создал участник оборонного кластера Brave1 за 17 месяцев.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров. Она не похожа на советские или западные решения.

Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей противника на расстоянии десятков километров после запуска. Михаил Федоров, министр обороны

Украинская КАБ

Уже закуплена экспериментальная партия Министерством обороны. Пилоты уже отрабатывают боевые сценарии и применение украинской КАБ в реальных условиях. "Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага", — резюмирует Федоров.

КАБ – бомбы, которые имеют крылья и систему навигации. Как правило, отклонение от цели составляет максимум несколько метров. Если ударная сила аналогична уже известным технологиям, то украинская бомба может повредить перекрытие и конструкцию многоэтажного дома, уничтожать БМП, БТР, грузовики, легковые авто благодаря обломкам и фугасному действию, пробивать легкие бетонные сооружения. При ударе в землю появляется воронка глубиной до 1,5-2 метра.

