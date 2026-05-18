Ніяких "Добрий день". Священник розповів, як правильно вітатись на Вознесіння

Суворих заборон немає, але є чіткі рекомендації

На більшість церковних свят заведено по-особливому вітатись. Не виключенням є й Вознесіння Христове, яке цьогоріч відзначають 21 травня.

Про це "Телеграфу" розповів спікер, священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк. За його словами, використовувати "Христос Воскрес!" та "Воістину Воскрес!" на Вознесіння не слід.

"Вітання "Христос Воскрес!" у церковній традиції пов’язане з пасхальним періодом — часом від Великодня до Вознесіння, коли Церква особливо підкреслює радість Воскресіння Христового. Після Вознесіння цей літургійний період завершується, і богослужбове життя переходить у звичайний ритм. Саме тому в храмі вже не використовують це вітання як основне. Але важливо розуміти: це не заборона і не "неправильні слова", а просто церковна традиція доречності", — каже священник.

Він пояснює: "Якщо хтось після Вознесіння скаже "Христос Воскрес", це не є гріхом чи чимось недопустимим — просто це вже не відповідає звичаю конкретного періоду. У повсякденному житті після Вознесіння зазвичай використовують звичні християнські або нейтральні форми звернення: "Слава Ісусу Христу!", "Слава Богу! ".

За словами Видюка, багато залежить від ситуації та середовища, але жодних "неправильних слів", які б засуджувалися Церквою, немає. Адже головне — не зводити це до страху зробити помилку.

"Християнське вітання має виражати віру і доброзичливість, а не бути формальним правилом. Тому після Вознесіння достатньо говорити природно, з повагою до людей і без зайвих переживань", — резюмує священник.

