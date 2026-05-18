Де таксисти заробляють більше – у Польщі чи Україні? Порівняння показало несподіваний момент

Дохід за кордоном вищий, але й витрати відчутно вищі

Заробітна плата таксистів у Польщі у кілька разів перевищує українську. Проте в Україні за таку працю щороку платять дедалі більше.

Про це свідчать дані сайтів щодо пошуку роботи. Згідно з аналізом сервісу Layboard, 2026 року водії таксі в Польщі в середньому заробляють близько 1 600 доларів на місяць (~70 тисяч гривень). При цьому мінімальний дохід у цій сфері становить 800 доларів (~35 тисяч гривень), а максимальний може досягати 2 500 доларів (~110 тисяч гривень).

Зарплата таксиста у Польщі

Зарплатня таксиста в Україні

Водночас середня зарплата водія таксі в Україні зараз становить 40 тисяч гривень. Варто зазначити, що розрив в оплаті між двома країнами поступово скорочується. Якщо польські таксисти у 2026 році почали отримувати на 8% менше, то їхні українські колеги, навпаки, побачили зростання доходів на 14%.

Також варто згадати, що хоч дохід за кордоном і більший, але й витрати найчастіше перевищують аналогічні в Україні

