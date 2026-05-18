Никаких "Добрый день". Священник рассказал, как правильно здороваться на Вознесение

Строгих запретов нет, но есть четкие рекомендации

На большинство церковных праздников принято по-особому здороваться. Не исключением является и Вознесение Христово, которое в этому году отмечают 21 мая.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк. По его словам, использовать "Христос Воскрес!" и "Воистине Воскрес!" на Вознесение не следует.

"Приветствие "Христос Воскрес!" в церковной традиции связано с пасхальным периодом — временами от Пасхи до Вознесения, когда Церковь особенно подчеркивает радость Воскресения Христова. После Вознесения этот литургический период завершается, и богослужебная жизнь переходит в обычный ритм. Именно поэтому в храме уже не используют это приветствие как основное. Но важно понимать: это не запрет и не "неправильные слова", а просто церковная традиция уместности", — говорит священник.

Он объясняет: "Если кто-то после Вознесения скажет "Христос Воскрес", это не грех или что-то недопустимое — просто это уже не соответствует обычаю конкретного периода. В повседневной жизни после Вознесения обычно используют привычные христианские или нейтральные формы обращения: "Слава Иисусу Христу!", "Слава Богу! ".

По словам Видюка, многое зависит от ситуации и среды, но никаких "неправильных слов", осуждаемых Церковью, нет. Ведь главное — не сводить это к страху совершить ошибку.

"Христианское приветствие должно выражать веру и доброжелательность, а не быть формальным правилом. Поэтому после Вознесения достаточно говорить естественно, с уважением к людям и без лишних переживаний", — резюмирует священник.

