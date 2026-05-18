Компанії з кримінальним шлейфом і адвокати: хто скинувся на заставу Єрмака

Найбільший внесок зробила будівельна компанія з Дніпра

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов під заставу. Понад 140 млн грн для нього зібрали 7 фізичних осіб та 7 компаній.

"Телеграф" зібрав, що про них відомо. За даними джерел "УП", найбільшу суму — 30 млн серед фізосіб грн вніс Сергій Ребров. Колишній футболіст та тренер Української збірної з Єрмаком дружать, а статки спортсмена дозволяють виділити таку суму.

Наступну за величиною сума — 8 млн внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова. У минулому Тапанова спочатку працювала на Єрмака в ТОВ "Міжнародна правнича компанія", а потім вони стали партнерами та засновниками однойменного адвокатського об'єднання. Після призначення Андрія Єрмака в Офіс Президента Тапанова увійшла до наглядових рад державних гігантів — "Ощадбанку" та "Укрнафти".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба. Він адвокат. За деякими даними — одногрупник Єрмака. Замикає заставодавців-мільйонників Ігор Фомін із сумою в 5 млн грн. Це адвокат Єрмака.

Інші внески менші — адвокат Олександр Крикунов (500 тисяч грн), Аліна Волошина (368 тис. грн) та медіапродюсер, блогер та політтехнолог Володимир Петров (80 тис.грн).

Хто вніс заставу за Єрмака/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Які компанії "скинулись" на вихід Єрмака з СІЗО

Основну частину суми — майже 100 млн грн, внесли юридичні особи. Найбільший внесок — ТОВ "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж" — 32 млн грн. Компанія з Дніпра, створена у 2000 році і основна діяльність — будівництво. "Схеми" зауважили, що компанія фігурувала в кримінальному провадженні Нацполіції щодо можливої легалізації неправомірно отриманих коштів та несплати податків.

На другому місці — Науково-дослідна судово-експертна установа з 30 млн грн. Це приватна організація (НДСЕУ), заснована в 2017 році. Брала участь в державних та комунальних тендерах на проведення судових експертиз та досліджень. Основний КВЕД — діяльність у сфері права. За іншими — надає інформпослуги, провадить дослідження та розробки на навіть працює з оподаткуванням та бухобліком. Власник заявив журналістам, що розглядає це як рекламу фірми.

КВЕДи НДСЕУ/ Скриншот з youcontrol.com.ua

АО "Де Леге Лата" внесли 14 млн грн. Це столичне адвокатське об’єднання, власник — Віталій Марфін. Його затримували за підозрою в отриманні хабаря в 180 тисяч доларів (в 2011 році) та засудили до штрафу у 25 тисяч грн. Повідомляється також, що він колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві.

Компанія, що займається торгівлею авто ПП "СВ-ГРУП" надала 10,2 млн грн. Компанія, зареєстрована в Софіївській Борщагівці ТОВ "Міраліф" внесла 9,8 млн грн застави. Діяльність — послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Директор та власник компанії Валентин Крутько опинявся на лаві підсудних через стрілянину в Івано-Франківському нічному клубі.

По 4 млн грн надали АО "А.ДВА.КА.Т" та ТОВ "Арена Марин". Адвокатським об'єднанням "А.ДВА.КА.Т" керує Ярослав Куц. Відомо, що він пройшов в Ірпінську міську раду та намагався пройти від "Європейської Солідарності" до Верховної Ради в 2019. До цього працював ведучим програми "Контролер" на ТРК "Україна",

ТОВ "Арена Марин" — це українська приватна логістична та експедиторська компанія, зареєстрована в Одесі. Статутний капітал — 40 тисяч грн. Власник — 76-річний Олександр Русняк. Основна діяльність — транспортне оброблення вантажів (за КВЕДом).

Раніше "Телеграф" розповідав, що 666 грн вніс актор та громадський діяч Григорій Гришкан, проте його внесок не зіграв ролі в остаточному підрахунку. Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві в Київській області. Загалом йдеться про відмивання понад 460 млн грн.