"Двійник" Меланії Трамп. Хто така Марго Мартін і чому її плутають із першої леді США (фото)

Молодій помічниці Трампа 30 років і вона не відходить від президента

У ході нещодавнього державного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю увага громадськості несподівано виявилася зосереджена не лише на політичній повістці, а й на його найближчому оточенні. У центрі обговорень опинилася 30-річна Марго Мартін, яку в мережі та ЗМІ дедалі частіше порівнюють із першою леді США і навіть плутають із нею.

Чому її плутають із Меланією Трамп

Плутанина навколо зовнішності Мартін виникала вже кілька разів. Як пише Daily Express, один із найбільш обговорюваних випадків стався, коли на Fox News у прямому ефірі представили кадри з "Меланією Трамп", що входить до будівлі суду в Маямі. Через 15 хвилин ефір довелося коригувати – на відео була саме Мартін, а не дружина Трампа.

Подібні помилки повторювалися й пізніше, зокрема під час судових засідань, пов’язаних із президентом. Зовнішня схожість, суворий стиль одягу та присутність поруч із президентом посилювали ефект візуальної плутанини.

Хто така Марго Мартін

Марго Мартін – одна з ключових постатей комунікаційної команди Трампа. Вона відповідає за оперативну роботу в соціальних мережах, створення залаштункового відеоконтенту та цифрове просування політичного порядку денного руху MAGA.

У Білому домі вона займається зйомкою та обробкою матеріалів високого рівня, а також розвитком цифрової взаємодії з аудиторією. Її називають одним із головних "двигунів" стратегії швидкого реагування в медіа.

Кар’єра та шлях у політику

Марго Мартін родом із міста Ада (штат Оклахома). Вона закінчила Техаський християнський університет і розпочала кар’єру у політичних комунікаціях у 2019 році. Тоді ж вона вперше увійшла до адміністрації, обійнявши посаду молодшого прессекретаря у Білому домі.

Марго Мартін всюди супроводжує Дональда Трампа.

Після виборів 2020 року Мартін залишилася в команді Трампа, навіть коли багато співробітників залишили адміністрацію. Вона переїхала до Флориди та брала участь у роботі перехідного офісу, що зміцнило її позиції у найближчому оточенні політика. Пізніше вона отримала підвищення у політичному комітеті Save America PAC, а після повернення Трампа до Білого дому обійняла нинішню посаду спеціального помічника президента.

Нагадаємо, що 6 травня Меланія тепло відгукнулася про чоловіка на урочистому святі на честь Дня матері.