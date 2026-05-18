Відомого зрадника атакували в Скадовську: чим він "прославився" та в якому стані зараз

Чоловік звернувся в лікарню

Так званий "голова Скадовського округу" Олександр Дудка постраждав нібито після атаки дронів. За його словами, він "дивом" вижив, адже автівку перетворило на металобрухт.

Про це повідомляють пропагандистські канали. Зазначається, що інцидент нібито стався під час однієї з атак дронів на вихідних, 16-17 травня.

Дудка каже, що перший удар безпілотника припав по автівці, яка стояла біля будинку, де він проживає. Після цього він нібито помітив дрон, який летів в сторону його будинку.

"Тільки задокументували, я вже в дім повертався і дивлюсь — дрон на мене летить. Тобто він падав, і я падав разом із ним. Отримав дотичне осколкове поранення голови", — каже чоловік.

Він також додав, що ще один удар нібито стався біля лікарні. Дрон начебто атакував автівку, де перебував "голова", але той вчасно вийшов з транспорту. Зауважимо, що таке "переслідування" українська сторона та ЗСУ офіційно не коментували.

Що відомо про Дудку

Олександр Петрович — колаборант, якого російські окупанти призначили "керівником" своєї адміністрації у Скадовському районі на Херсонщині. Дудка добровільно пішов на співпрацю з росіянами після окупації.

У жовтні 2023 року склав присягу на вірність РФ та очолив окупаційну адміністрацію Скадовської громади (муніципального округу). На цій посаді він змінив Сергія Швайка.

За словами журналіста Дениса Казанського, Дудка прославився своїми скандальними заявами ще у 2024 році.

"Це ось цей виродок. Який корінних жителів Херсонської області виганяв із їхніх будинків та погрожував діабетикам, що позбавить їхнього інсуліну, якщо вони не отримають російські паспорти", — йдеться у повідомленні.

