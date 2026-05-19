Київ різко "заморозить" посеред травня? Коли чекати на нову хвилю похолодання

Зміна погодних умов супроводжуватиметься дощами

У столиці України очікується різке похолодання у третій декаді травня. Після майже літніх температур стовпчики термометрів можуть опуститися нижче за +20 градусів.

Про це свідчить прогноз погодного радару Ventusky. Так, за даними сервісу, з 26 травня Київ накриє чергова хвиля весняного похолодання. Під час неї температурні показники можуть впасти до +17 градусів (вдень) +9 градусів (вночі). Прохолодну погоду супроводжуватимуть дощі.

Про раптове похолодання також попереджають і синоптики Укргідрометцентру. Вони прогнозують, що з 25 травня стовпчики термометрів поступово "падатимуть" і до кінця місяця на них можна буде побачити +13+11 градусів. можливі опади у вигляді дощів.

Аналогічного погляду дотримуються і фахівці сервісу Meteofor. Проте їх прогноз щодо похолодання виявився дещо м’якшим — до +11+19 градусів до кінця травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків також може накрити другу хвилю травневого похолодання, яка супроводжуватиметься дощами.