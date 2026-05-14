Не тільки квартири та гроші: які речі тепер передають у спадок

Список розширився

Речі у спадок може отримати будь-яка людина. Це стосується не тільки майна, авторських прав чи грошей.

Список того, що сьогодні переходить від покоління до покоління, став набагато цікавішим — від сімейного антикваріату до активів у смартфоні. Про це розповість "Телеграф".

Що зазвичай передають у спадок

Окрім звичних квартир, земельних паїв та автомобілів, спадщиною вважаються:

Інтелектуальні права: авторство на тексти, музику, програмний код або винаходи, які приносять роялті.

авторство на тексти, музику, програмний код або винаходи, які приносять роялті. Грошові виплати: банківські депозити, акції, а також нараховані, але не отримані за життя премії чи страховки.

банківські депозити, акції, а також нараховані, але не отримані за життя премії чи страховки. Дорогоцінності: ювелірні вироби, колекційні годинники та банківські метали.

Цифрові активи — новий тренд

Сьогодні віртуальні речі мають цілком реальну вартість, тому у спадок дедалі частіше передають доступи до криптогаманців, що містять ключі від рахунків із криптовалютою. Окрему цінність мають монетизовані блоги, такі як розкручені YouTube-канали або сторінки в соцмережах, які продовжують приносити дохід від реклами новим власникам. Також у спадок переходять дорогі акаунти у відеоіграх із рідкісним інвентарем, які тепер можна офіційно переоформити на наступників.

Сімейні реліквії та колекції

Для багатьох спадок — це насамперед пам'ять та історія, тому особливе місце тут посідає антикварні меблі, ікони, рідкісні книги чи картини. Високу матеріальну цінність мають і приватні колекції, які можуть включати все: від марок і монет до колекційного вина чи професійних інструментів. Крім того, нащадки часто зберігають сімейні архіви, куди входять особисте листування, унікальні фотографії та державні нагороди, що формують історію роду.

