Нагодував голубів — готуй гаманець: який штраф і коли можуть виписати в Україні

Мова не про допомогу тваринам, а про засмічення території

Підгодовування голубів у громадських місцях України може призвести до штрафу. Суд може покарати за шкоду благоустрою, який птахи завдають через ваші дії.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Zaxid.net. Насамперед варто зазначити, що в Україні немає окремого закону чи штрафу за годування голубів. Пряма заборона на законодавчому рівні відсутня.

Однак у деяких випадках таке захоплення все ж таки може закінчитися штрафом. Так, наприклад, ще у 2019 році у Львові було зафіксовано прецедент, коли комунальники заборонили місцевій мешканці підгодовувати птахів у дворі та біля свого будинку. Це сталося після численних скарг сусідів на незручності, спричинені птахами.

"То не стільки за годування голубів йдеться, як за те, що засмічується територія. Голуби ж не їдять на одному місці, а розносять все на прибудинкову територію, а це потім треба прибирати. За цей рік ми отримали три-чотири скарги від мешканців будинку на те, що жінка годує голубів зі свого балкону, нас просили якось відреагувати. Тому ми надіслали цього листа і запросили жінку до нас в ЛКП" – розповіли у комунальному підприємстві.

За словами комунальників, із жінкою планували провести виховну бесіду, однак у разі продовження порушень на неї могли скласти адмінпротокол за статтею "порушення благоустрою". Це загрожує штрафом від 340 до 1360 гривень.

