Часи класичних кондиціонерів минають: що приходить їм на зміну у 2026

З цією альтернативою можна навіть трохи заощадити

Класичний кондиціонер — не єдиний спосіб охолодити дім. Існують простіші та дешевші варіанти, які легко встановити без складного монтажу.

Однією з найпопулярніших альтернатив залишаються віконні кондиціонери. Це компактні автономні пристрої, які встановлюються прямо у віконний отвір, як написали у "hvacbase".

Як працює цей кондиціонер

Принцип роботи доволі простий: усередині одного корпусу поєднані два процеси — охолодження повітря в кімнаті та відведення тепла назовні. Вентилятор проганяє повітря через холодний випарник, після чого система виводить тепло через конденсатор на вулицю. Усередині працює компресор, який циркулює холодоагент і забезпечує стабільне охолодження.

Такі пристрої можуть мати різну потужність — від невеликих моделей для кімнат до потужних варіантів, які охолоджують великі приміщення. Сучасні версії працюють тихіше, споживають менше енергії та можуть мати різні конструкції: стандартні, вертикальні або U-подібні, які частково залишають вікно відкритим і не перекривають світло повністю.

Головна перевага віконних кондиціонерів — доступність і простота. Їх можна встановити самостійно без майстрів, а ціна зазвичай значно нижча, ніж у спліт-систем. Крім того, їх легко демонтувати на зиму або при переїзді.

Для порівняння: віконні кондиціонери в середньому коштують близько 15 тисяч гривень, тоді як звичайні системи — приблизно 19 тисяч гривень.

Скільки коштує віконний кондиціонер

Скільки коштує стандартний кондиціонер

Водночас є й недоліки: пристрій займає частину вікна, охолоджує лише одну кімнату і може бути помітно шумнішим за стаціонарні системи. Також у деяких будинках або ОСББ існують обмеження на їх встановлення.

