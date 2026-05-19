Можно ли заниматься любовью перед Вознесением? Священник расставил точки над "i" в давнем споре

Что на самом деле говорит Церковь об интиме в предпраздничную ночь

Существует мнение, что в ночь перед большими церковными праздниками, в частности перед Вознесением Господним, нельзя вступать в супружескую близость. Однако на самом деле Церковь не накладывает "праздничных" ограничений.

Об этом рассказал "Телеграфу" священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк. Он пояснил, что в православной традиции действительно есть периоды воздержания для супругов. Прежде всего, от секса рекомендуется воздерживаться во время постов и накануне принятия Святого Причастия, когда верующие готовятся к Евхаристии через молитву, покаяние и духовную собранность.

"Но вне этих конкретных периодов Церковь не устанавливает дополнительных запретов "по календарю праздников" для супружеской жизни. Вознесение Господне не является днем, который сам по себе налагает какой-то особый запрет на супружескую близость. Поэтому мысль об "особых запретах в ночь на Вознесение" — это скорее народный страх или традиционное предостережение, которое не является частью церковного учения", — пояснил отец Тарас.

о. Тарас Видюк, ПЦУ

Священник подчеркнул, что Церковь не рассматривает супружеские отношения через призму "праздничных или непраздничных дней", а говорит о них в контексте любви, взаимного согласия и ответственности между супругами. Главное для христианина — не руководствоваться суевериями или вымышленными ограничениями, а жить в свободе, благоразумии и уважении к церковному календарю.

"Святость дня не определяется бытовыми запретами, а тем, помнит ли человек о Боге и живет ли с Ним в сердце", — резюмировал капеллан.

Вознесение Господне – что это за праздник и когда отмечают в 2026 году

Вознесение Господне – это один из 12 самых больших праздников в христианстве. В этот день верующие чтят возвращение Иисуса Христа на небо к Своему Отцу после Его земного служения и Воскресения. В 2026 году Вознесение отмечают 21 мая (четверг).

Дата праздника "плавающая" и зависит от даты Пасхи. Вознесение празднуют на сороковой день после Воскресения Христова, потому что согласно Евангелию, именно на 40-й день Христос, благословив своих учеников, прямо на их глазах стал удаляться от них и возноситься на небо.

