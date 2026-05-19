Харкову може знадобитися теплий одяг: коли прийде відчутне похолодання до +11 градусів

Літнє тепло швидко відступить

У Харкові найближчими днями очікується помітна зміна погоди. Після літнього тепла температура почне поступово знижуватися, і вже наприкінці травня в місті може встановитись всього +11 градусів.

Прогноз взяли у Ventusky.

Ще 23 травня погода тішитиме мешканців відносним теплом: вдень повітря прогріється до +26 градусів. Подібні показники прогнозуються і по області, де температура триматиметься поблизу цієї позначки без суттєвих коливань.

Однак уже з понеділка, 25 травня, синоптична ситуація почне змінюватися. У Харкові вдень стане помітно прохолодніше — близько +21 градуса. При цьому по області істотних відхилень не прогнозується, температура залишатиметься стабільною.

Після тепла прийде відчутна прохолода. Фото: Ventusky

Найвідчутніше похолодання очікується 26 травня, коли стовпчики термометрів у місті опустяться до +15 градусів. Зниження температури торкнеться і регіону загалом. У наступні дні тенденція до похолодання збережеться: денні показники коливатимуться в межах +14…+13 градусів.

Жителі відчують суттєве похолодання. Фото: Ventusky

У регіоні фіксуватимуть зниження температури. Фото: Ventusky

За попередніми прогнозами, прохолодна погода може затриматись щонайменше до кінця тижня. Так, 31 травня у Харкові вдень очікується лише близько +11 градусів, тоді як по області температура може бути трохи вищою — до +17 градусів.

Синоптична ситуація різко зміниться. Фото: Ventusky

