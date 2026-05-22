Вибух "Іскандера" РФ на навчаннях у Білорусі: чи була там ядерна боєголовка та які можливі наслідки

"Телеграф" розбирався, що могло статися та чим загрожує

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував повідомлення моніторів про вибух ракети "Іскандер-М" прямо на пусковій позиції. Він вважає, що наявність ядерної боєголовки, про яку вже пишуть Telegram-канали, – малоймовірна історія.

Водночас у коментарі "Телеграфу" Олександр Коваленко зазначив, що сам факт вибуху цієї ракети під час запуску – вже унікальний.

Чому такий вибух є безпрецедентним

"Ну, не знаю, наскільки можна довіряти цій інформації, поки що не буду випереджати події і цьому радіти, тому що це безпрецедентний випадок", – сказав Коваленко.

Військовий оглядач пояснив, що за час повномасштабної війни з Україною Росія здійснила понад 1300 пусків ракет 9М723 ОТРК "Іскандер М", а також 9М727, 9М728 "Іскандер К" (крилаті). Але це вже зовсім інша статистика, бо були пуски сотень "Іскандер К".

Олександр Коваленко

"І жодного випадку не було, щоб ця ракета вибухала, коли стартувала з самої пускової установки. Зазвичай, якщо і відбувалися якісь НП, то ракета вибухала в повітрі або змінювала траєкторію польоту, але не під час самого пуску в пусковій установці. Тому це вже унікальний випадок, якщо це правда", – зауважив він.

Вибух ядерної ракети у Білорусі: яка ймовірність

Військовий оглядач підтвердив, що "Іскандери" застосовують ядерні бойові частини. Ракети мають можливість нести ядерну бойову частину тактичного призначення, але, за його словами, є нюанс.

"Те, що проводяться ядерні навчання, це не означає, що уся зброя, яка може нести ядерний боєзаряд, ними споряджена. Ба більше, під час ядерних навчань саме та зброя, яка імітує несення ядерної бойової частини, її не має. На навчаннях не використовують ядерну зброю", – зазначив експерт.

Мета подібних навчань – відпрацювання системних дій за протоколом поводження зі зброєю так, нібито вона має ядерну бойову частину. Але це не означає, що вона там є. І зазвичай її там не буває.

Чи варто панікувати українцям

"Тому, я думаю, що тут перебільшення, панікувати немає сенсу, але треба зважено дочекатися офіційної інформації", – закликав він.

Водночас Коваленко пояснив, що ядерні боєголовки використовуються виключно під час ядерних випробовувань, коли потрібно, щоб вибухнула саме ядерна бойова частина. Йдеться про навчання, на яких безпосередньо відбувається удар по якійсь локації, полігону з ядерним елементом.

У соцмережах лякають катастрофою

"Ядерна катастрофа: в Білорусі вибухнув "Іскандер-М" з можливою ядерною боєголовкою прямо на пусковій позиції під час спільних ядерних навчань з РФ", — пишуть в мережі.

Які можуть бути наслідки вибуху ядерної ракети

Нейромережа Claude вважає, що ядерний вибух в цьому випадку малоймовірний, але не виключений. Одночасно вона зазначає, що сучасні боєголовки мають системи захисту від випадкової детонації (PAL), тому найімовірніше — конвенційний вибух ракетного палива.

Але навіть без ядерного вибуху мало статися руйнування пускової установки та навколишньої техніки, яке потягло за собою жертви серед особового складу бригади.

Крім того, штучний інтелект стверджує, що виникає можливість потенційного розпилення радіоактивного матеріалу боєголовки, тобто де-факто "брудна бомба". Як результат – радіоактивне зараження місцевості на кілька квадратних кілометрів.

Зазначимо, що наразі невідомо, де саме відбувся вибух та яка відстань відділяє місце надзвичайної події від України.

Нагадаємо, що в Білорусі обмежили відвідування лісів для цивільних громадян у 19 районах, в тому числі тих, що межують з територією України. Як зазначив речник 15 армійського корпусу Збройних сил України підполковник Олексій Бєльський, найімовірніше, це пов’язано з навчаннями з бойового застосування ядерної зброї.