Усик — Верховен: кліматичний прогноз на бій

Комп’ютерний розум пояснив, чому погода в Єгипті — проблема нідерландця, а не українця

Штучний інтелект (ШІ) назвав неочевидну перевагу чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) у бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО). Йдеться про місце проведення шоу, а точніше про місцевий клімат.

Що потрібно знати

Усик проведе бій з Верховеном в Гізі (Єгипет)

Поєдинок пройде за правилами боксу

ШІ проаналізував вплив клімату на бій

ШІ Claude вважає, що габарити "Короля кікбоксингу" можуть зіграти з ним великий жарт у поєдинку з "Котом". Про це повідомляє "Телеграф".

Штучний інтелект проаналізував кліматичні умови Гізи на 23 травня і дійшов висновку, що погода може стати окремим суперником для обох бійців, щоправда, сильніший удар від спеки та сухого повітря отримає організм Верховена. Річ у тому, що Ріко приблизно на 20 кг важчий за українця. Чим більше тіло – тим складніше йому охолоджуватись, а тому терморегуляція українця за таких умов буде більш ефективною.

Крім того, боксери орієнтуються на більший обсяг роботи у ринзі. Чемпіонські бої у цьому виді спорту – це 12 раундів по 3 хвилини. У кікбоксингу, де виступав Верховен, бої тривають або 3 або 5 раундів по 3 хвилини. Чи зможе Ріко бути ефективним усі 12 раундів – велике питання. Щодо Усика, то він славиться своєю витривалістю.

Синоптики обіцяють спеку в Гізі 23 травня до +30° вдень та комфортні +17° вночі. Головний бій вечора відбудеться близько опівночі. Додамо, що вологість пустельного повітря становить трохи понад 25–30%.

Claude зазначає, що затягування поєдинку піде на руку Усику, а для Верховена єдиний переможний сценарій – закінчити все якнайшвидше, поки тіло ще не відчуло пустелі.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, такої ж думки дотримується і ШІ. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі бої вечора боксу.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.