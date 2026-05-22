Києву приготуватись? Чи є загроза наступу з Білорусі та які ознаки підготовки

Кремль хоче створити нову буферну зону

Росія розглядає кілька сценаріїв дій на півночі України. Серед них не тільки наступ на Чернігівському напрямку, а й спроби прорватися в Київ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. За словами співрозмовника видання, нові плани Кремля можуть включати як наступ з території Білорусі, у близькості з російським кордоном, так і дії безпосередньо з території РФ без залучення білоруської території.

Однак найреалістичнішим сценарієм вважають створення буферної зони на Чернігівщині, а от спроби піти на Київ — малоймовірні. Про підготовку до цього ймовірного наступу може свідчити додаткова мобілізація 100 тисяч військових. Втім, відкриття нового фронту Кремль зможе втілити не раніше осені, на думку джерела.

Україна та Білорусь на карті

Зауважимо, що ще минулого тижня, посилаючись на дані розвідок та спецслужб, президент Володимир Зеленський попередив, що у ворога є п’ять сценаріїв з розширення війни через північ України. Зокрема глава держави додав, що всі складові Сил оборони працюють над посиленням захисту на Чернігівсько-Київському напрямку.

Як зазначав "Телеграфу" ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, наразі сильної загрози наступу з території Білорусі немає. Але Україна має реагувати навіть на цей 1%, про який усі говорять. Схожу думку висловив й військовий експерт, керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук. На його думку, стратегія росіян базується на чисельній перевазі. Для її реалізації ворогу необхідно максимально розтягнути фронт.

Ознаки початку наступу з Білорусі

Речник 15 армійського корпусу Збройних сил України підполковник Олексій Бєльський назвав явні ознаки підготовки супротивника до нападу, зокрема, це:

Посилення логістичного забезпечення у прикордонних районах противника – перекидання до районів зосередження військ боєприпасів, техніки, пального, медикаментів.

Переміщення та накопичення на ймовірних ділянках наступу особового складу.

Збільшення активності розвідувальних дронів, перекидання до прикордонних районів великої кількості засобів РЕБ.

Активізація роботи військової кіберрозвідки.

Перехід кордону диверсійно-розвідувальними групами з метою подальших диверсій для дезорганізації тилу під час наступу.

Посилене вербування місцевого населення у районах можливого наступу з метою отримання розвідувальної інформації.

Закриття території можливого наступу для цивільного населення.

