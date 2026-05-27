Забудьте про підлоговий вентилятор при спеці: кому терміново потрібно його вішати на стелю

В приміщенні буде не так спекотно

З наближенням літньої спеки постає питання ефективного та економного охолодження оселі.

Видання elDiario опублікувало порівняльний аналіз двох найпопулярніших типів пристроїв — стельових та підлогових вентиляторів. "Телеграф" розповість детальніше.

Попри мобільність і низьку початкову вартість підлогових моделей, експерти все частіше рекомендують інвестувати у стаціонарні стельові системи.

Головний аргумент на користь стельового вентилятора — якість розподілу повітря. Його лопаті проектують потік зверху вниз, створюючи рівномірну й постійну бліду циркуляцію по всій площі кімнати. Підлоговий аналог натомість забезпечує лише локальний, спрямований струмінь повітря, що часто створює дискомфорт у зоні прямого обдуву та залишає решту приміщення непровітреною.

Стельовий вентилятор

Окрім цього, стельові моделі мають низку суттєвих переваг:

Пристрої монтуються на стелі, що повністю звільняє корисну площу підлоги. Це нівелює ризик перечепитися через дроти та робить їх безпечними для домівок, де є маленькі діти чи домашні тварини. Абсолютна тиша: Сучасні стельові вентилятори працюють значно тихіше за підлогові, двигуни яких на близькій відстані створюють відчутний монотонний шум. Це робить стаціонарні пристрої ідеальним вибором для спалень та робочих кабінетів.

Сучасні стельові вентилятори працюють значно тихіше за підлогові, двигуни яких на близькій відстані створюють відчутний монотонний шум. Це робить стаціонарні пристрої ідеальним вибором для спалень та робочих кабінетів. Багатофункціональність: Більшість моделей оснащені інтегрованим LED-освітленням, що дозволяє вирішити проблему люстри, та мають "зимовий режим" (реверс). Взимку лопаті обертаються у зворотному напрямку, опускаючи тепле повітря зі стелі донизу, що оптимізує витрати на опалення.

Підлогові вентилятори залишаються раціональним вибором лише як тимчасове рішення — для орендованого житла, дач або точкового охолодження біля робочого столу чи кухонної плити завдяки можливості швидкого переміщення. Проте для довгострокового комфорту у житлових кімнатах та вітальнях експерти радять обирати саме стельові системи.

Підлоговий вентилятор

