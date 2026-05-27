Забудьте про підлоговий вентилятор при спеці: кому терміново потрібно його вішати на стелю
В приміщенні буде не так спекотно
З наближенням літньої спеки постає питання ефективного та економного охолодження оселі.
Видання elDiario опублікувало порівняльний аналіз двох найпопулярніших типів пристроїв — стельових та підлогових вентиляторів. "Телеграф" розповість детальніше.
Попри мобільність і низьку початкову вартість підлогових моделей, експерти все частіше рекомендують інвестувати у стаціонарні стельові системи.
Головний аргумент на користь стельового вентилятора — якість розподілу повітря. Його лопаті проектують потік зверху вниз, створюючи рівномірну й постійну бліду циркуляцію по всій площі кімнати. Підлоговий аналог натомість забезпечує лише локальний, спрямований струмінь повітря, що часто створює дискомфорт у зоні прямого обдуву та залишає решту приміщення непровітреною.
Окрім цього, стельові моделі мають низку суттєвих переваг:
- Безпека та економія простору: Пристрої монтуються на стелі, що повністю звільняє корисну площу підлоги. Це нівелює ризик перечепитися через дроти та робить їх безпечними для домівок, де є маленькі діти чи домашні тварини.
- Абсолютна тиша: Сучасні стельові вентилятори працюють значно тихіше за підлогові, двигуни яких на близькій відстані створюють відчутний монотонний шум. Це робить стаціонарні пристрої ідеальним вибором для спалень та робочих кабінетів.
- Багатофункціональність: Більшість моделей оснащені інтегрованим LED-освітленням, що дозволяє вирішити проблему люстри, та мають "зимовий режим" (реверс). Взимку лопаті обертаються у зворотному напрямку, опускаючи тепле повітря зі стелі донизу, що оптимізує витрати на опалення.
Підлогові вентилятори залишаються раціональним вибором лише як тимчасове рішення — для орендованого житла, дач або точкового охолодження біля робочого столу чи кухонної плити завдяки можливості швидкого переміщення. Проте для довгострокового комфорту у житлових кімнатах та вітальнях експерти радять обирати саме стельові системи.
