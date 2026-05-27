Ця помилка з кондиціонером б'є по кишені: як охолоджувати оселю розумно

Ваш помічник у спеку протягне довше, якщо дотримуватися цих правил

З настанням спекотних днів більшість людей одразу хапаються за пульти від кондиціонерів і роблять стандартну помилку — виставляють мінімально можливу температуру, сподіваючись швидше охолодити кімнату. Але це так не працює й приносить серйозні фінансові збитки.

"Телеграф", посилаючись на видання dnevno розповість, у чому суть помилки. Ви дізнаєтеся, як правильно користуватися кондиціонером.

Що ви робите неправильно

Коли ви встановлюєте на кондиціонері наднизьку температуру (наприклад, +18°C), пристрій не починає охолоджувати приміщення швидше. Швидкість подачі холодного повітря залишається незмінною. Замість цього система просто працює набагато довше та під максимальним навантаженням, намагаючись досягти нереальних для літньої спеки показників. Це призводить до надмірного зносу техніки та різкого стрибка споживання електроенергії, що відобразиться у величезних рахунках за комунальні послуги.

Як правильно користуватися кондиціонером, щоб зекономити

Фахівці з кліматичної техніки радіють ділитися золотим правилом: запорука успішного й економного охолодження — це не різке зниження температури, а підтримання стабільних умов у приміщенні.

Кондиціонер у квартирі

Оптимальний режим: Рекомендується встановлювати термостат на рівні між +24 °C та +26 °C — або на найвищу температуру, за якої ви все ще почуваєтеся комфортно.

Програмування: Використовуйте програмовані термостати або нічні режими, щоб система автоматично адаптувала температуру протягом доби.

Захист від сонця: Велика частина тепла потрапляє в дім через вікна. Протягом дня тримайте ролети, жалюзі або штори закритими.

Додаткова циркуляція: Разом із помірною роботою кондиціонера можна ввімкнути звичайний вентилятор. Він покращує рух повітря, створюючи додаткове відчуття прохолоди без зайвих витрат енергії.

Менше внутрішнього тепла: У пікові години спеки намагайтеся не вмикати духовку, сушильні машини та інші прилади, які додатково нагрівають оселю.

