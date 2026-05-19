Чи чекати аномальних +50 у тіні: синоптик дав прогноз на літо в Україні

Метеоролог також розповів, чи буде в Україні посуха у 2026 році

На тлі прогнозів американських вчених про те, що Землю може накрити найпотужніший кліматичний феномен за останні 150 років — "супер" Ель-Ніньо, в Україні влітку, як і минулого року, можлива спекотна погода. Проте не йдеться про +50° у тіні протягом усього сезону.

Також не варто говорити про страшну посуху. Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Кліматологи зазначають, що в Україні влітку знову можливі хвилі спеки. Знову ж таки, це не про найспекотніше літо, не про +50° у тіні протягом усього сезону, не про катастрофічну посуху. Однак такі процеси сприяють температурним аномаліям, особливо взимку та влітку", — зазначає він.

Віталій Постригань наголошує, що на Черкащині кількість спекотних днів уже збільшилася майже вдвічі: з 11 до 21. Зросла і кількість гроз, смерчів та граду. Ці явища локальні, але їхня частота постійно зростає.

"Поширений міф: що сильніший Ель-Ніньо означає більше кліматичних катастроф. Насправді це не так. Найпотужніший Ель-Ніньо лише підвищує ймовірність певних погодних явищ, але не гарантує їх. Саме тому гучні заголовки у ЗМІ часто перебільшують реальні ризики", — каже Постригань.

Вплив Ель-Ніньо та яким буде літо 2026 року в Україні. Інфографіка "Телеграфа"

