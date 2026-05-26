У цей регіон літо запізниться: де 1 червня буде найнижча температура в Україні

Місцями показники впадуть до +13 градусів

Перший день літа в Україні принесе зовсім не однакову погоду: поки одні регіони вже відчують справжнє тепло, інші зустрінуть 1 червня з відчутною прохолодою.

Синоптики попереджають про помітний контраст температур по країні, і в декількох регіонах буде найхолодніше. Такі дані наводить сайт "Ventusky".

Де очікується найнижча температура на початку літа

На північних територіях України, зокрема у Києві, Чернігові, Сумах і Житомирі, протягом дня повітря прогріватиметься слабо. Температура становитиме лише близько +13…+18 градусів, що зробить цей регіон найпрохолоднішим у країні 1 червня.

Якою буде погода в інших містах

На сході країни повітря прогріється до +18…+20 градусів. Зокрема, у Харкові буде трохи свіжіше, ніж в інших східних містах.

Західні області зустрінуть початок літа найтеплішою погодою — у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях температура сягатиме +20…+25 градусів.

Найкомфортніше тепло очікується на півдні: в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму стовпчики термометрів покажуть +20…+22 градуси.

Погода в Уркаїні 1 червня 2026. Фото: Ventusky

Зауважимо, що синоптичні радари можуть бути неточними. Прогноз краще перевіряти на сайті Укргідрометцентру.

