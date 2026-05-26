У цей регіон літо запізниться: де 1 червня буде найнижча температура в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місцями показники впадуть до +13 градусів
Перший день літа в Україні принесе зовсім не однакову погоду: поки одні регіони вже відчують справжнє тепло, інші зустрінуть 1 червня з відчутною прохолодою.
Синоптики попереджають про помітний контраст температур по країні, і в декількох регіонах буде найхолодніше. Такі дані наводить сайт "Ventusky".
Де очікується найнижча температура на початку літа
На північних територіях України, зокрема у Києві, Чернігові, Сумах і Житомирі, протягом дня повітря прогріватиметься слабо. Температура становитиме лише близько +13…+18 градусів, що зробить цей регіон найпрохолоднішим у країні 1 червня.
Якою буде погода в інших містах
На сході країни повітря прогріється до +18…+20 градусів. Зокрема, у Харкові буде трохи свіжіше, ніж в інших східних містах.
Західні області зустрінуть початок літа найтеплішою погодою — у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях температура сягатиме +20…+25 градусів.
Найкомфортніше тепло очікується на півдні: в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму стовпчики термометрів покажуть +20…+22 градуси.
Зауважимо, що синоптичні радари можуть бути неточними. Прогноз краще перевіряти на сайті Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у якому місті цього тижня буде тепліше — у Харкові чи Запоріжжі.