Київ чи Одеса: де в першу чергу увірветься літня погода напочатку червня
Сонце буде рідким гостем
Погода у Києві та Одесі наближається до літньої. Проте перехідний період між сезонами принесе нетиповий температурний контраст, який тимчасово поміняє міста ролями: наприкінці травня тепліше буде на півдня, а ось старт червня ознаменується аномальною спекою вже у столиці.
Такий прогноз оприлюднили синоптики Мета.Погода. "Телеграф" розповість детальніше.
Кінець травня — затяжне похолодання з південною перевагою
Останній тиждень весни розпочнеться з помірного тепла, проте завершиться різким похолоданням в обох регіонах. 25–27 травня (понеділок — середа) в Одесі стартує з показників +24…+26°C вдень та +14…+15°C вночі. Найбільший температурний розрив зафіксовано у середу, 27 травня, коли в Одесі очікується +26°C, тоді як у Києві температура не підніметься вище +20°C.
З 28 по 31 травня в обох містах відбудеться синхронне зниження температури. У Києві стовпчики термометрів впадуть до +14…+15°C вдень, а вночі похолодає до +7°C. В Одесі кінець травня також буде прохолодним — +18…+20°C вдень (у п'ятницю та неділю можливі дощі), проте нічні показники залишаться вищими — до +10…+14°C.
Перша декада червня — аномальна спека у столиці проти прохолодного півдня
З 1 червня синоптична ситуація різко зміниться. Столиця зустріне літо майже липневою спекою, тоді як на півдні прогрів повітря відбуватиметься значно повільніше.
- Київ: з 1 по 5 червня у столиці прогнозується хвиля тепла. Денна температура стрімко підніметься до +26…+29°C. Особливістю цього періоду стануть аномально теплі ночі — до +20…+23°C, а також регулярні грозові дощі. Після 5 червня спека спаде до помірних +20…+26°C вдень та +15…+19°C вночі.
- Одеса: перші дні червня на півдні будуть значно прохолоднішими за столицю. З 1 по 5 червня денна температура в Одесі утримається в межах всього +20…+21°C, а нічна становитиме +17…+19°C. Наприкінці п'ятиденки пройдуть дощі. Тільки з 8 червня причорноморський регіон почне наздоганяти столицю, коли повітря прогріється до +26…+27°C.
