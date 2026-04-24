ТЦК, терміни служби, пошук ухилянтів і не тільки: що збираються змінювати в мобілізації

Рада та військові розглянуть цілу низку питань, пов’язаних із призовом

В Україні готується реформа мобілізації Зміни активно розробляються прямо зараз і можуть торкнутися багатьох аспектів цього процесу.

У цьому оглядовому матеріалі "Телеграф", посилаючись на чиновників, розповідає про те, чого чекати від "нової" мобілізації.

Загальне уявлення про зміни

На початку квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Телеграфу" анонсував, що протягом місяця реформу мобілізації вже буде представлено.

"Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться", – зазначав Арахамія.

Реформа, зокрема, торкнеться питання ухилянтів, бронювання, конфліктів із ТЦК.

Детальніше читайте у матеріалі "Два мільйони ухилянтів знімуть з розшуку? Арахамія розповів, що можуть змінити в мобілізації".

Бронювання та нові підходи

Депутати готові переглянути підходи до бронювання.

"Щодо бронювання в Міноборони навіть є окрема робоча група, яка аналізує кількість заброньованих працівників, їхній статус, потребу в такій кількості працівників", — зазначає співрозмовник "Телеграфа" у комітеті Верховної Ради з нацбезпеки.

За його словами, ця робоча група має надати свої висновки, аргументи та пропозиції, і, судячи з коментарів, депутати давно готові переглянути підходи до бронювання.

"Критичні" [підприємства – ред.] – це не торгові центри, а виробничі потужності. Інакше це виглядає як "економічне бронювання", за яке парламент не голосував", — говорила "Телеграфу" членкиня комітету від "Голосу" Соломія Бобровська.

Також у Раді зараз розглядають наступну ідею для бронювання — хочеш забронювати працівника на підприємстві – мобілізуй замість нього кілька людей. Про це "Телеграфу" розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Це питання не про економічне бронювання, адже я його противник, тому що вважаю, що просто заплатити гроші і отримати право на бронювання — це порушує конституційний принцип рівності. Тому якщо підприємство хоче додатково забронювати громадян, які їм потрібні, воно має дати альтернативу не в якості грошових коштів, а в якості конкретних військовослужбовців Збройних сил України чи інших складових секторів безпеки оборони, які прийдуть на заміну тому, кого вони хочуть забронювати", — вважає Веніславський.

Пошук ухилянтів

Обговорюється новий підхід до мобілізації із посиленням тиску на ухилянтів через цифрові інструменти. Для пошуку та впливу на ухилянтів, тобто двох мільйонів українців, які радикально залягли на дно, будуть використовувати нові механізми та принципи, розповідав співрозмовник видання у комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.

"Федоров бачить цю проблему як нелінійне застосування примусових заходів до всіх ухилянтів. Після злиття реєстрів будуть дуже ретельно вивчати всю інформацію про тих, хто сьогодні рахується порушником законодавства про військовий облік", — пояснив він.

На це натякала членкиня комітету від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями", — говорила депутат.

Що ж до концепту застосовувати до порушників обліку такі самі обмеження, як до неплатників аліментів, то узгодженої позиції з цього приводу на початку квітня не було.

Зниження мобілізаційного віку

Реформа мобілізації в Україні поки що не передбачає зниження призовного віку. Федір Веніславський у коментарі "Телеграфу" повідомив, що щодо зниження мобілізаційного віку є чітка позиція президента та парламенту — на цей час це питання не розглядається.

"Жодних законодавчих ініціатив з цього питання не зареєстровано і це питання в Комітеті на сьогодні навіть не обговорюється", — наголосив Веніславський.

За його словами, зараз ключове питання полягає в іншому. Зокрема, у переведенні війни у технологічну площину.

"Знаєте, ключове — це переведення в таку інноваційну площину війни і заміни людей чи убезпечення людей шляхом дистанційного керування різноманітними роботизованими системами. Але про зниження мобілізаційного віку на сьогодні розмова не йде", — пояснив Веніславський.

Точні терміни служби

Ключовим елементом реформи, яку зараз розробляє Міноборони, має стати чіткі терміни служби. Про це стало відомо від інформованих джерел в Офісі президента. Втім, поки що (станом на середину квітня) міністр оборони Михайло Федоров не напрацював концепції, яка влаштувала б президента.

Як ми вказували в нашому матеріалі, чому військове керівництво може не підтримувати терміни служби навіть через контракти, здогадатися неважко: щоб демобілізувати частину військових, треба спочатку їх кимось замінити. Як забезпечити заміну? Днями про це відверто сказала військова омбудсмен Ольга Решетилова.

"Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", – зазначала Решетилова.

Саме мобілізація – ключ до термінів служби через контракти. А з огляду на два мільйони ухилянтів та резонансні скандали чи не щодня, з мобілізацією проблеми.

"І це створює замкнене коло, коли люди не хочуть мобілізовуватись, тому що немає термінів служби. Для того щоб набрати людей, і потрібно мати терміни служби", — казав "Телеграфу" нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Поки що у Верховній Раді очікують від Міноборони комплексний законопроєкт, який передбачає введення термінових контрактів із можливістю гарантованого відпочинку після служби. Однак про масове звільнення військових поки що не йдеться. Про це "Телеграфу" розповів Федір Веніславський.

Реформа ТЦК

У Міноборони зосереджено на тому, щоб максимально прибрати людський фактор. Буде зміна функціоналу та повноважень ТЦК. Про це говорив Міністр оборони. І це треба буде закріплювати на законодавчому рівні, — говорив співрозмовник "Телеграфа" у Раді.

Без патрулів

Ідею забрати у ТЦК функції патрулювання та перевірок та передати поліції озвучував, зокрема член комітету, нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

"Але до питання оповіщення має бути залучена не лише Нацполіція, а й, у тому числі, органи місцевого самоврядування. А я нагадаю, що у 2024 році "завдяки" позиції профільного комітету в парламенті була заблокована норма, якою на них покладалися повноваження щодо здійснення оповіщення. Все було звалено на військових, що є неправильним", — підкреслила Ірина Фріз.

Зміщення акцентів

У Міноборони, зокрема, хочуть усунути нерівність — коли в селах мобілізують більшість чоловіків, а у великих містах, наприклад, у Києві, картина зовсім інша.

Зменшення конфліктів із ТЦК

Крім розподілу ролей у Раді пропонують на законодавчому рівні закріпити правила вручення повісток. Ініціатором законопроєкта є народний депутат ІХ скликання Георгій Мазурашу.

Основні цілі документа:

Чітко розділити обов’язки між співробітниками центрів та поліцією;

Зробити процедуру оповіщення військовозобов’язаних прозорою та зрозумілою;

Виключити необґрунтоване затримання людей;

Зменшити кількість конфліктів при врученні повісток;

Спростити роботу з Єдиним державним реєстром призовників, щоб не було помилок та спірних ситуацій.

Жінки в армії

Мобілізація жінок в Україні не планується. В армії зазначили, що чутки про підготовку до цього, що поширилися останнім часом, є хибними і використовуються ворогом для зриву мобілізації та дискредитації Збройних Сил України.

Ключові напрями реформи мобілізації. Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Раді визнали проблеми з бронюванням від мобілізації.