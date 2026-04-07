Два млн ухилянтів хочуть зняти з розшуку, але не просто так. Які зміни насправді планують

Питання перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова

В Україні заплановане реформування мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). Ці зміни також торкнуться й обмежень для ухилянтів.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

За словами нардепа, заходи впливу на ухилянтів будуть варіюватися. Адже заплановані як певні покращення, так і погіршення.

"У нього [Федорова, голови Міноборони] певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку [ТЦК]", — каже Арахамія.

Він пояснює, що цих ухилянтів знімуть з розшуку, але далі запланована інша процедура. Тобто йдеться про реорганізацію та удосконалення системи.

"Є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", – пояснив нардеп.

Арахамія наголосив, що реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству. Це питання перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова. Як саме зміняться ті чи інші процеси наразі не розголошується, але зміни точно будуть.

