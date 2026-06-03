Польща заговорила про відкликання ордена Зеленського. Чим це загрожує та чи було подібне в історії

Рішення Варшави може зіграти на руку Росії

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прокоментував намір чинного глави країни Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За словами Дуди, Зеленський отримав нагороду в інший час і за інших обставин.

Про це він заявив виданню Onet. Експрезидент наголосив, що рішення щодо можливого відкликання ордена належить президенту Каролю Навроцькому та висловив сподівання, що під час ухвалення рішення буде враховано всі обставини.

"Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", — сказав Дуда.

Дуда вручив Зеленському орден у 2023 році. Фото: president.gov.ua

Чому в Польщі заговорили про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Наприкінці травня Зеленський видав указ № 440/2026, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА. Це зроблено "з метою відновлення історичних традицій національного війська".

Польська сторона висловила протест проти рішення Зеленського та пояснила, що воно є болючим для поляків. Вони вкрай негативно ставляться до УПА переважно через Волинську трагедію 1943–1944 років, яку в Польщі офіційно визнано геноцидом польського цивільного населення.

Водночас в Україні Українська повстанська армія (УПА) є символом рішучої боротьби зі зброєю в руках за державну незалежність проти нацистського та радянського режимів. Крім того, події Волинської трагедії — це обопільна кривава етнічна боротьба між українським та польським населенням Волині. Її було спровоковано жорсткою політикою Польщі, німецькою окупацією та діями радикальних сил з обох сторін.

Після відповідного указу президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цю найвищу нагороди Польщі у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

Орден Білого орла - найвища нагорода Польщі. Фото: president.gov.ua

Під час вручення нагороди тодішній очільник Польщі наголосив, що орденом Білого Орла нагороджують за виняткові досягнення, публічну службу та заслуги перед Польщею. Дуда тоді зазначив, що для нього велика честь вручати цей орден Зеленському.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Чи були в історії, аналогічні випадки коли президенти втрачали нагороди

В історії міжнародних відносин подібне відбувалося неодноразово. Найбільш поширеними причинами ставали різка зміна політичного курсу, державні перевороти або воєнні злочини.

Наприклад, у 1989 році королева Єлизавета II позбавила звання почесного лицаря Великої Британії румунського диктатора Ніколае Чаушеску за кілька днів до страти. У 2018 році президента Сирії Башара Асада позбавили вищої нагороди Франції — ордена Почесного легіону. Таке рішення Париж ухвалив через використання Асадом хімічної зброї проти цивільних.

Цікаво, що Польща свого часу анулювала радянські ордени Virtuti Militari. За комуністичних часів Варшава нагороджувала ними Леоніда Брєжнєва та інших лідерів СРСР.

Які наслідки можуть бути від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Якщо Польща ухвалить рішення позбавити Зеленського нагороди, переважно це матиме наслідки у політичній та символічній площині. На практиці це не призведе до зупинки безпекової та оборонної співпраці Києва та Варшави.

Однак відчутно загострить відносини двох країн на рівні еліт та звичайних громадян. Крім того, така ситуація на руку російській пропаганді, яка роками працює над розпаленням ворожнечі між українцями та поляками на підставі складних історичних питань.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандальні моменти біографії Кароля Навроцького. Ще 15 років тому глава Польщі був охоронцем та сутенером.