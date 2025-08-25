Президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям: кого торкнеться

Навроцького цікавлять насамперед інтереси поляків

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам України. Він хоче обмежити виплати на дітей за програмою "800 Плюс" та медичне страхування для непрацевлаштованих українців.

За повідомленням Interia, Навроцький запропонував ухвалити власний законопроєкт, який передбачає обмеження допомоги. Він зазначив, що виплати "800 Плюс" повинні отримувати лише українці, які працюють у Польщі, і аналогічні умови мають діяти для медичного страхування.

Президент наголосив на соціальній справедливості та пріоритеті інтересів поляків у своїй країні, пояснивши, що через це не підписав початковий законопроєкт про допомогу українцям.

Водночас він запропонував Сейму власний законопроєкт, який передбачає нові правила щодо надання польського громадянства не лише українцям, а й громадянам інших країн. За його пропозицією, процес отримання громадянства планується продовжити з 3 до 10 років, а покарання за незаконний перетин кордону – до 5 років ув’язнення.

Навроцький також заявив про необхідність боротьби з російською пропагандою та встановлення партнерських польсько-українських відносин. Він запропонував включити до законопроєкту розділ "зупинити бандеризм", пояснивши, що підтримка бандерівського руху в Кримінальному кодексі Польщі може прирівнюватися до підтримки нацизму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про сім'ю президента Польщі Кароля Навроцького.