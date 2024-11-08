Лукашенка вистачає тільки на годину: у президента Білорусі можуть бути проблеми зі здоров'ям

Лукашенко витримує на публічних заходах лише годину

Пресслужба Лукашенка продовжує створювати образ енергійного лідера, проте реальна тривалість візитів очільника Білорусі не перевищує години. Численні ознаки вказують на погіршення його фізичного стану.

Публічні появи стають дедалі коротшими, хоча офіційні медіа подають їх як багатогодинні заходи. Про це йдеться у матеріалі білоруського видання MotolkoHelp.

Останні регіональні візити Лукашенка до Воложина, Корми та Мости тривали не більше як годину кожен. Пропагандистські канали натомість транслюють відео та фото протягом шести-десяти годин, створюючи ілюзію тривалого перебування на місцях.

Це все вказує на те, що фізичний стан білоруського лідера помітно погіршився. На параді 9 травня він просив підвезти його на автомобілі. Під час візиту на Валаам камери зафіксували його виснажений вигляд. Публічні появи супроводжуються помітними ознаками втоми, а після міжнародних поїздок йому треба щонайменше кілька днів на відновлення. У цей час він не виходить в люди.

Офіційні джерела приховують реальний стан здоров'я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відеоконтент ретельно монтують, уникаючи кадрів, які можуть викликати занепокоєння. Схоже, місцева преса отримує чіткі інструкції щодо висвітлення візитів керівника держави і суворо дотримується встановлених правил.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Лукашенко дуже хоче бути на переговорах щодо України. Радник Тихановської назвав причину.