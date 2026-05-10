Чорнобиль охопила велика пожежа: чи варто боятися радіації прилеглим областям

Фахівці розповіли, чи є ризик для людей

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з 7 травня продовжується масштабна пожежа. У зв’язку з цим у повітря поряд із осередками загоряння піднялося трохи радіоактивного пилу. Але чи є привід для паніки?

У пресслужбі Держінспекції ядерного регулювання України повідомляють, що на відстані 30-150 метрів від місця пожежі було взято проби повітря біля самої землі. У них виявили радіоактивну речовину – цезій-137. І хоча його рівень трохи вище звичайного для цієї зони, але таке значення все ж таки нижче небезпечного рівня, який вважається шкідливим для людини.

Як виявилося, пожежа охопила більшу частину "чистої" ділянки, де не було місць зберігання радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Рівень радіації зараз залишається нормальним і не виходить за межі норми.

За прогнозними оцінками експертів, за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується підвищення рівня радіоактивної речовини у повітрі.

Пожежа у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

Зазначається, що через масштабну пожежу дим і гаряче повітря піднімаються високо в небо і згодом можуть випадати назад на землю разом із дощем або пилом. Однак це не створює додаткових ризиків для навколишнього середовища, які вимагали б застосування заходів втручання для радіаційного захисту населення.

Ситуація із повітрям

Згідно з даними на сайті SaveEcoBot, на території зони відчуження радіоактивне тло в зоні в цілому звичайне. На карті можна помітити кілька точок з підвищенням, ймовірно через пожежу та піднятий пил.

Однак небезпечних масових підвищень не спостерігається.

Радіоактивний фон у зоні відчуження. Скріншот: SaveEcoBot

Рівень якості повітря також знаходиться у межах допустимого.

Якість повітря у зоні відчуження. Скріншот: SaveEcoBot

