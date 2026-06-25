Наступ РФ на Київ: наскільки реальна нова загроза та що треба Лукашенку

Українські військові укріплюють позиції та будують фортифікації

Американська газета The Wall Street Journal попереджає про можливий наступ на Київ та навіть Волинь, та чи дійсно є загроза відкриття фронту на півночі та втягування Білорусі у війну з Україною?

З цими питаннями "Телеграф" звернувся до військового аналітика Олексія Гетьмана та офіцера ЗСУ.

Зазначимо, за даними американських журналістів, які посилаються на нинішніх і колишніх російських та європейських посадовців, Росія посилила тиск на Білорусь, прагнучи використати територію Білорусі як плацдарм для розширення війни проти України. The Wall Street Journal пише, що серед вимог Москви до Мінська – використання білоруської території для запуску дронів по Україні, розширення лінії фронту на заході та відволікання українських сил від ключових напрямків на сході. Окрім того, є варіант, що Білорусь можуть використати для операцій проти сусідніх держав НАТО.

Також 24 червня стало відомо, що в Чернігівській області влада оголосила нову хвилю обов'язкової евакуації з 12 прикордонних сіл у чотирьох громадах регіону. Загалом у всіх населених пунктах, які увійшли у список, досі залишається близько тисячі жителів, серед яких 120 дітей.

Населені пункти Чернігівщини, де оголосили евакуацію. Дані: ОВА

Населені пункти Чернігівщини, де оголосили евакуацію. Дані: ОВА

Наступ буде на Чернігівщину? Що відбувається на півночі України зараз

— Евакуація 12 прикордонних сіл Чернігівській області вказує на те, що є загроза наступу ворога з півночі?

— Ці територіальні громади мають евакуюватися не з кордону Білорусі, а Брянської області РФ. Там у Росії нема таких сил і засобів, щоб можна було очікувати масштабних наступальних дій. Цілком можливі провокації та обстріли. І обстріли можуть бути навіть масовані. Якщо військові це припускають, то роблять це за даними аерокосмічної розвідки і агентури, — каже військовий аналітик Гетьман.

За аерокосмічними даними, найбільше зосередження російських військ на Сумському напрямку, на Харківському і далі на південь майже до Криму.

Кордон Чернігівщини з Брянською областю — плюс-мінус 150 км, там є залізниця, тому з цих тергромад — Семанівської, Новгород-Сіверської людям краще виїхати, щоб не нажатися на небезпеку. Якщо є підготовлені місця, де вони можуть тимчасово знаходитись, то треба ж це робити, особливо, якщо це діти або люди похилого віку. Це не означає, що обов'язково там плануються якісь наступальні дії, але ми маємо грати на випередження. Щоб потім, якщо щось відбудеться, не було проблем з цивільним населенням.

Кордон України з Брянською областю, РФ

Можливі напрямки наступу на Київ та Чернігів на карті

Ми знаємо, що там побудована непогана фортифікація. Військовий має виконувати свою функцію по захисту і відсічі. Але якщо там буде велика кількість цивільних, — вони будуть заважати військовим, якщо щось почнеться. Але ще раз, — це страхувальні дії. Нема жодних даних про якесь планування сильного наступу з цього напрямку, але є дані про можливість захо́дів ДРГ, артилерійських і ракетних обстрілів.

— Ви кажете "зіграти на випередження", все ж таки — є небезпека наступу ворог на Київ з того напрямку чи нема?

— Небезпека завжди залишається, але кожен може будь-яку відповідь інтерпретувати на власний розсуд. Тобто сказати, що нема, — це неправильно. Сказати, що є, — це може буде сприйнято як незабаром почнеться. Треба казати про ймовірність такого таких подій. Імовірність масованого нападу на Київ на сьогодні становить один-два відсотки, мабуть. 99-98 відсотків — що такого не відбудеться. Але під час війни, коли залишається навіть один відсоток, то небезпека є. Про це казав і командувач Олександр Сирський.

Кордон України з Білоруссю

Ми знаємо, що можлива небезпека наступу на північні наші території, тому туди були додані певні сили і засоби, щоб можна було дати відсіч.

У росіян є історична традиція переміщати війська залізницею в товарних вагонах. Тому припустити, що вони швидко перекинуть, можливо. А щоб нам не довелось швидко щось перекидати, ми залишили їх в нас. Тому ще раз: панікувати не треба, ніякий наступ не готується. Якби він готувався, про це було б офіційне повідомлення від штабу, від верховного командування.

— Ви казали про аерокосмічну розвідку і нашу агентуру, тобто ЗСУ знають, що відбувається по той бік кордону?

— Звісно ж знають, бо складно приховати переміщення. Але бойові розпорядження і документацію спочатку готують у штабах — на папері, в електронному вигляді — і тут ніяка супутникова розвідка не допоможе.

Але тут допоможе агентурна розвідка. У нас там є розвідники, можливо, на максимально високому рівні. За даними нашої агентурної розвідки, є небезпека ескалації на цьому напрямку, але повномасштабного, широкомасштабного наступу ймовірність практично нульова.

Лукашенко викручується як може. Чи вступить Білорусь у війну з Україною

Офіцер, який входить до складу командування одного із підрозділів, що несе оборону на Чернігівському напрямку, каже: "Щодо тиску Росії на Білорусь — так і є! Дуже тисне! Лукашенко викручується як може, як той вуж на сковорідці, бо розуміє, що, у разі вступу у війну — кінець і його армії і його ВПК і його владі. Тож, вважаю, що буде викручуватися до останнього".

— Щодо Чернігівського напрямку можу сказати однозначно — наша розвідка не фіксує жодних приготувань з білоруського боку до вторгнення в Україну.

Так, Білорусь останнім часом проводить багато різноманітних військових навчань. Широкого загалу набули нещодавні ядерні навчання. Останнім часом проводять все більше навчань із підрозділами — від рівня бригад до рівня оперативних з'єднань. Відпрацьовують бойові дії в обороні і наступі, із форсуванням водних перешкод броньованою технікою та особовим складом, із застосуванням хімічної зброї, із протидії дронам умовного противника, імітують напад на умовного противника… Задіюють як кадрових військових, так і резервістів.

Утім, я б не пов'язував це із приготуванням до вторгнення в Україну. За даними розвідки, білоруські військові не мають жодної мотивації до цієї війни, бачать і розуміють, скільки гине, отримує поранень, зникає безвісти росіян в Україні й не хочуть повторювати їх долю.

На мою думку, Лукашенко створює перед Путіним ілюзію підготовки Білорусі до вступу у війну, але сам вступ буде затягувати до останнього. Лукашенко — хитрий, прагматичний щур, який розуміє, що Росія летить у прірву і намагається викрутитися аби не полетіти слідом за нею.

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