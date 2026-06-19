"Інакше це зробимо ми": Зеленський поставив ультиматум Лукашенку

В ЦПД оцінили дії Мінська на тлі заяви українського лідера

Президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Український лідер поставив ультиматум Мінську.

Про це президент заявив під час пресконференції. За його словами, Білорусь ризикує бути втягненою у війну.

"Я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у новому інтерв’ю Лукашенко несподівано змінив тон щодо України та навіть перепросив Зеленського. За його словами, з боку Білорусі не буде жодних військових дій проти України

"Якщо Володимир образився, я вибачаюсь за слова (десь курнув, десь кольнув). Не треба було їх говорити, враховуючи те, що він таки воює. Він чудово розуміє, що з боку Білорусі, особливо з мого боку, на якісь військові дії чекати не варто", — сказав Лукашенко.

Він також наголосив, що Білорусь дуже вразлива у військовому плані, тому не хоче бути втягненою у війну. Адже Мінськ в "українських військових як на долоні".

Що кажуть в ЦПД про слова Зеленського

Як зазначає керівник ЦПД Олександр Коваленко, Росія постійно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Йдеться не тільки про розміщення виробництва дронів, підприємства, залучені до виробництва зброї.

"Вони роблять все, щоб білоруський народ, який не хоче воювати, втягнути в цю війну. Наразі вони не мають підтримки цих спроб в білоруському суспільстві, але це виклик для Білорусі — не втягнутися у війну, бо Україна буде відповідати дуже жорстко. І це розуміють в Білорусі. Час показав, що росіяни — не друзі білорусам, швидше вороги, бо тільки ворог робить все, аби "друг" помирав за нього", — наголосив Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білорусь погрожує Україні через автобус під Брянськом. Вже відомо, яку зброю має Лукашенко.