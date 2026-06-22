Фортеця Костянтинівка. Що там зараз відбувається та як росіяни ламають зуби о місто (карта)

Окупанти посилили удари КАБами, дронами та артилерією по житловій забудові

Бойові дії в Костянтинівці наближаються до центральних районів міста, де вже фіксують російські штурмові групи. Та попри складну ситуацію та проблеми з логістикою, перспективи швидкого захоплення міста окупантами залишаються примарними.

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов для "Телеграфа" оцінив ситуацію на цій ділянці фронту. "Попри просування російських окупантів углиб міської забудови та важкі вуличні бої, загрози оперативного оточення Костянтинівки наразі немає", — каже експерт. Нагадаємо, станом на ранок 22 червня ворог атакував 21 раз, тоді як за попередню добу — 11. Серед локацій, в яких фіксували штурми — сама Костянтинівка та населені пункти навколо

Він наголошує: "російські окупаційні війська зробили Костянтинівський напрямок одним із пріоритетів своєї літньої кампанії та намагаються прориватися безпосередньо в житлову забудову, одночасно обходячи Костянтинівку з флангів". За його оцінкою Снєгирьова, бої за Костянтинівку є критично важливою частиною битви за Донеччину, оскільки місто виступає головним логістичним вузлом українських сил і ключовою точкою оборони Краматорської агломерації.

Локації атак на Костянтинівському напрямку в останні дні/ "Телеграфу", за даними Генштабу та карта Deepstate

Переваги і недоліки оборони Костянтинівки

Охопити з флангу позиції Сил оборони в Костянтинівці не дають українські підрозділи, що утримують частину міста Часів Яр. Мікрорайон Шевченка став "фортецею", каже Снєгирьов. Та є в обороні Костянтинівки і мінуси, зокрема розташування в низині.

Костянтинівка в березні 2026 року/ Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

"Натомість панівні висоти у містах Часів Яр та Торецьк перебувають під контролем російських окупантів. Це дає можливість вогневого контролю над усією міською забудовою і, відповідно, логістикою Сил оборони України. Будемо називати речі своїми іменами — логістика ускладнена", — наголошує Снєгирьов.

Часів Яр та Торецьк на карті/ "Телеграф", карта Deepstate

Тактика російського наступу та бої в міській забудові

Росіяни атакують з трьох напрямків: західного, східного та північно-східного. "Ворог тисне в районі Довгої Балки та Розкішного, намагаючись таким чином розтягнути сили ЗСУ", — пояснює експерт.

Російські війська мають певні тактичні успіхи в міських кварталах, через що бойові дії розгортаються вже фактично в центрі Костянтинівки. За даними українських військових, піхотні групи противника зафіксовані в районі Центрального ринку та у приватному секторі мікрорайону Гора. Крім того, противник продовжує спроби просування у напрямку мікрорайону Червоний на північно-західному фланзі. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт

Росіяни хочуть створити зону контролю, щоб розширити присутність в місті. Проте за останній тиждень в центрі Костянтинівки Сили оборони провели низку успішних рейдів, зауважує Снєгирьов, не даючи ворогу закріпитись у промзоні та житловій забудові.

Подібну тактику окупанти застосовували під час окупації Покровська та Соледара. Вони проникають в мікрорайони і накопичують там штурмові групи. Українські захисники змушені їх вишукувати та знищувати. При цьому росіяни посилюють обстріли.

Росіяни намагаються просочитися в Костянтинівку/ Джерело: Інститут вивчення війни

"Костянтинівка стирається в буквальному сенсі слова з лиця землі. Це не тільки удари ствольно-реактивною артилерією. Загарбники посилили використання БПЛА та авіації, щоб тримати під вогнем дороги та заважати підвезенню допомоги українським підрозділам. Різко зросла активність фронтової і армійської авіації окупантів. В першу чергу мовиться про удари КАБ по житловій забудові, що призводить до численних жертв серед мирного населення", — зауважує Снєгирьов.

За його словами, місцеві можуть вийти тільки пішки чи з групами евакуації, адже дороги лишаються небезпечними. Та попри всі ризики і перебої з газом, світлом та водою, в Костянтинівці лишаються понад 2,5 тисячі людей. Цих цивільних росіяни використовують як "живий щит".

Палають будинки в Костянтинівці в березні 2026 року/ Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

До повномасштабного вторгнення населення Костянтинівки складало понад 78 тисяч людей/ Фото: 24 ОМБр імені короля Данила, березень 2026

Чи може Росія захопити Костянтинівку

"Слід відзначити той факт, що самі загарбники визнають: говорити про перспективу захоплення цього найбільшого промислового центру на даний момент немає підстав. Йдеться про те, що Костянтинівка в два рази за площею перевищує Покровськ. А я нагадаю, бої за Покровськ — це більше ніж півтора року. За Костянтинівку бої тривають уже близько 12 місяців і, як бачимо, просування окупантів мінімальне", — пояснює експерт на наголошує, що тактика штрумів малими групами призвела до великих втрат серед окупантів.

Лише за останній місяць активних боїв у смузі відповідальності 100-ї окремої механізованої бригади росіяни втратили 910 солдатів (395 убитими та 515 пораненими). Військові зазначають, що це еквівалент двох повноцінних батальйонів, які "стерлися під нуль". За даними 19-го армійського корпусу ЗСУ, з початку боїв у самому місті Костянтинівка було ліквідовано понад 700 окупантів із тих інфільтраційних груп, які намагалися просочуватися у житлові квартали та руїни. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт

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