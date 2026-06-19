Білорусь погрожує Україні через автобус під Брянськом: яку зброю має Лукашенко

Наявність розпіареного "Орєшника" вже ставиться під сумнів

Білорусь після удару ЗСУ по автобусу в Брянській області "залишає за собою право робити дії щодо України для захисту життя своїх громадян". Про це заявив постійний повноважний представник Білорусі при СНД Ігор Назарук.

"Телеграф" розбирався, чим може загрожувати Україні Мінськ і що являють собою білоруські збройні сили.

У Лукашенка немає професійної армії

Дипломат і політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний розповів, що щороку навесні там відбуваються збори резерву, для цього мобілізуються молоді офіцери, щоб забезпечити перепідготовку.

"Вони збираються хтось на місяць, хтось на два — залежно від спеціалізації. У Білорусі немає професійної армії. Звідси мобілізується частина офіцерського складу для того, щоб командувати підрозділами, що набираються з резервістів. Це щорічно і традиційно відбувається в Білорусі", — зазначив Безсмертний.

Роман Безсмертний

Білоруські військові чотири роки не виходять із навчань

За оцінкою військового експерта, керівника проектів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, бойове ядро білоруської армії – тисяч 40-50. Вони чотири роки не виходять із навчань, і з 2022 року з підвищеної до постійної бойової готовності не опускалися.

"І що б ми не говорили [про білоруську армію – ред.], — вони підготовлені. Путін давно на них око поклав, а Лукашенко стоїть на "розкорячці". З одного боку — спирається на своїх силовиків (бо після 2020 року він не дуже народу потрібен), а з іншого, — Путін прямим текстом йому каже: "Віддай мені свою армію, залучи її до війни проти України", — пояснює експерт. Саме тому Лукашенко показує войовничість.

Мінськ готує диверсантів

Безсмертний наголосив, що кількість гібридних операцій з території Білорусі проти її країн-сусідів постійно зростає. Крім того, там триває постійна підготовка диверсантів, які закидаються до європейських країн.

"Ще одна дуже важлива річ: кількість гібридних операцій і чисельність іммігрантів для атак проти країн, з якими Білорусь має спільний кордон, постійно збільшується. І треба ці групи іммігрантів готувати. У 2025 році в смузі білорусько-польського кордону було знайдено чотири підземні переходи. А це означає, що з боку Білорусі йде постійна підготовка диверсантів, що закидаються. Йде підготовка тих, хто виїжджає під виглядом статусу біженця для отримання політичного притулку", – сказав дипломат.

Він нагадав, що після бунту "вагнерівців" у Білорусі залишилося п’ять тисяч людей із цього підрозділу. Ніхто не знає, куди вони поділися. А насправді вони перебувають у Білорусі та ведуть підготовку диверсантів. Частина цих людей мають відповідні знання, пройшли практику в африканських, азійських країнах, у ході російсько-української війни, тому вони достатньо підготовлені, щоб готувати диверсантів для підривної діяльності в Європі", — пояснив дипломат.

Лукашенко погрожує неіснуючим "Орєшником"

Він зазначив, що керівництвом Білорусі здійснюється імітація перебування на її території тактичної ядерної зброї у вигляді комплексу "Орєшник". Тому відповідні служби відпрацьовують свої сценарії.

"Його немає, але про це говорить Лукашенко, тобто імітація проходить. І це потрібно комусь робити. Тут фіктивних рухів не зробиш, адже розгадають. Тому необхідно мати відповідний рівень підготовки. У війська Білорусі мобілізовано всього 56 тисяч осіб. Це якщо брати строкову армію і спецназ. Додайте туди ще 14–17 тисяч жандармерії, що воює із власним народом. Тобто Білорусь щось має, але погреби порожні, бо вони вже відстріляні російською армією по Україні, — пояснив Безсмертний.

Він додав, що всю бронетехніку утилізовано на російсько-українському фронті. Єдине, що є, це літаки, які використовуються на тих аеродромах, де базувалася ще радянська авіація. Частина цих аеродромів перебуває у хорошому стані. Ось і все, що можна сказати про Білорусь.

Україні нема чого боятися?

Дипломат підкреслив, що рельєф місцевості не дозволяє здійснювати потай будь-які переміщення військових з’єднань і груп військ для безпосереднього нападу на нашу державу.

"Не треба лякатися, тому що на території Білорусі немає потенціалу, здатного створити серйозну загрозу для України. А ось що стосується створення диверсійної загрози – це робиться. Як проти України, так і проти сусідніх європейських країн. Інша справа, що українсько-білоруський кордон перебуває в такому стані, що ніхто не знає, на що і де можна наступати при його перетині. Плюс цей кордон болотистий, лісистий. Ті стежки, які є – це дороги. 12 пунктів перетину кордону лише у двох місцях якось обладнано. Все інше — лісові дороги, за якими здійснюється аудіовізуальний, електронний та реальний контроль", — наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю глава Білорусі Олександр Лукашенко несподівано змінив тон щодо України та навіть попросив вибачення у президента України Володимира Зеленського.