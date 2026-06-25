Наступление РФ на Киев: насколько реальна новая угроза и что нужно Лукашенко

Украинские военные укрепляют позиции и строят фортификации

Американская газета The Wall Street Journal предупреждает о возможном наступлении на Киев и даже Волынь, но действительно ли есть угроза открытия фронта на севере и втягивания Беларуси в войну с Украиной?

С этими вопросами "Телеграф" обратился к военному аналитику Алексею Гетьману и офицеру ВСУ.

Отметим, по данным американских журналистов, ссылающихся на нынешних и бывших российских и европейских чиновников, Россия усилила давление на Беларусь, стремясь использовать территорию Беларуси как плацдарм для расширения войны против Украины. The Wall Street Journal пишет, что среди требований Москвы к Минску – использование белорусской территории для запуска дронов по Украине, расширение линии фронта на западе и отвлечение украинских сил от ключевых направлений на востоке. Кроме того, есть вариант, что Беларусь может использоваться для операций против соседних государств НАТО.

Также 24 июня стало известно, что в Черниговской области власти объявили новую волну обязательной эвакуации из 12 пограничных сел в четырех общинах региона. В общей сложности во всех населенных пунктах, вошедших в список, до сих пор остается около тысячи жителей, среди которых 120 детей.

Населены пункты Черниговской области, где объявили эвакуацию. Данные: ОВА

Населены пункты Черниговской области, где объявили эвакуацию. Данные: ОВА

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Беларусь готовится к возможному расширению агрессии против Украины. Страна завершает строительство дорожной инфраструктуры и базы хранения боеприпасов. Это пограничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов

Наступление будет на Черниговщину? Что происходит на севере Украины сейчас

— Эвакуация 12 пограничных сел Черниговской области указывает на то, что есть угроза наступления врага с севера?

— Эти территориальные общины должны эвакуироваться не с границ Беларуси, а Брянской области РФ. Там у России нет таких сил и средств, чтобы можно было ожидать масштабных наступательных действий. Вполне возможны провокации и обстрелы. И обстрелы могут быть даже массированы. Если военные это предполагают, то делают это по данным аэрокосмической разведки и агентуры, говорит военный аналитик Гетман.

По аэрокосмическим данным, наибольшее сосредоточение российских войск на Сумском направлении, на Харьковском и дальше на юг почти в Крым.

Граница Черниговщины с Брянской областью — плюс-минус 150 км, там есть железная дорога, поэтому из этих тергромад — Семановской, Новгород-Северской людям лучше уехать, чтобы не подвергаться опасности. Если есть подготовленные места, где они могут временно находиться, то надо это делать, особенно, если это дети или пожилые люди. Это не означает, что обязательно там планируются какие-то наступательные действия, но мы должны играть на опережение. Чтобы потом, если что-нибудь произойдет, не было проблем с гражданским населением.

Граница Украины с Брянской областью, РФ

Возможные направления наступления на Киев и Чернигов на карте

Мы знаем, что там построена хорошая фортификация. Военный должен выполнять свою функцию по защите и отпору. Но если там будет большое количество гражданских, они будут мешать военным, если что-то начнется. Но еще раз, это страховочные действия. Нет никаких данных о планировании наступления с этого направления, но есть данные о возможности атак ДРГ, артиллерийских и ракетных обстрелов.

— Вы говорите "сыграть на опережение", все же есть опасность наступления врага на Киев с того направления или нет?

— Опасность всегда остается, но каждый может любой ответ интерпретировать по своему усмотрению. То есть сказать, что нет, это неправильно. Сказать, что да — это может быть воспринято как скоро начнется. Надо говорить о вероятности таких событий. Вероятность массированного нападения на Киев на сегодняшний день составляет один-два процента, пожалуй. 99-98 процентов – что такого не произойдет. Но во время войны, когда остается даже один процент, опасность есть. Об этом говорил и командующий Александр Сырский.

Граница Украины с Белорусью

Мы знаем, что возможна опасность наступления на наши северные территории, поэтому туда были добавлены определенные силы и средства, чтобы можно было дать отпор.

У россиян есть историческая традиция перемещать войска по железной дороге в товарных вагонах. Поэтому можно предположить, что они быстро перекинут войска. А чтобы нам не пришлось быстро что-то перекидывать, мы оставили их у нас. Поэтому еще раз: паниковать не надо, никакое наступление не готовится. Если бы оно готовилось, об этом было бы официальное сообщение от штаба, от верховного командования.

— Вы говорили об аэрокосмической разведке и нашей агентуре, то есть ВСУ знают, что происходит по ту сторону границы?

— Конечно же знают, потому что сложно скрыть перемещение. Но боевые распоряжения и документацию сначала готовят в штабах – на бумаге, в электронном виде – и здесь никакая спутниковая разведка не поможет.

Но здесь поможет агентурная разведка. У нас там есть разведчики, возможно, на максимально высоком уровне. По данным нашей агентурной разведки, есть опасность эскалации в этом направлении, но полномасштабного, широкомасштабного наступления вероятность практически нулевая.

Лукашенко выкручивается как может. Вступит ли Беларусь в войну с Украиной

Офицер, входящий в состав командования одного из подразделений, несущий оборону на Черниговском направлении, говорит: "О давлении России на Беларусь — так и есть! Очень давит! Лукашенко выкручивается как может, как уж на сковородке, потому что понимает, что, в случае вступления в войну, — конец и его армии и его ВПК и его власти. Поэтому, считаю, что будет выкручиваться до последнего".

— Что касается Черниговского направления, могу сказать однозначно — наша разведка не фиксирует никаких приготовлений с белорусской стороны к вторжению в Украину.

Да, Беларусь в последнее время проводит много различных военных учений. Широкую огласку получили недавние ядерные учения. В последнее время проводят все большее учений с подразделениями — от уровня бригад до уровня оперативных соединений. Отрабатывают боевые действия в обороне и наступлении, с форсированием водных препятствий бронированной техникой и личным составом, с применением химического оружия, противодействия дронам условного противника, имитируют нападение на условного противника… Задействуют как кадровых военных, так и резервистов.

Впрочем, я не связывал бы это с приготовлением к вторжению в Украину. По данным разведки, у белорусских военных нет никакой мотивации к этой войне, видят и понимают, сколько погибает, получает ранения, исчезает без вести россиян в Украине и не хотят повторять их судьбу.

На мой взгляд, Лукашенко создает перед Путиным иллюзию подготовки Беларуси к вступлению в войну, но само вступление будет затягивать до последнего. Лукашенко — хитрая, прагматичная крыса, которая понимает, что Россия летит в пропасть и пытается выкрутиться, чтобы не полететь вслед за ней.

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