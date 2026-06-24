Коли впадуть ціни на кавуни та дині в Україні: названо точні терміни та вартість у сезон

Уже найближчими тижнями на ринках побільшає українських баштанних, що вплине на вартість продукції

Ціни на кавуни та дині в Україні можуть суттєво знизитися вже у розпал сезону. Масовий збір баштанних розпочнеться найближчими тижнями, а разом із ним зросте й пропозиція продукції на ринках та в місцях стихійної торгівлі.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів фермер з Херсонщини, директор фермерського господарства "Ніко" Олександр Хорішко. За його словами, у масовий сезон українські кавуни коштуватимуть близько 35 гривень за кілограм.

"Масово кавуни стартуватимуть приблизно від 35 грн/кг — такий орієнтир для торгівлі вздовж доріг і на ринках", — зазначив аграрій.

Водночас дині традиційно залишатимуться дорожчими. За прогнозом фермера, якісна диня у пік сезону продаватиметься по 60-70 гривень за кілограм. Таким чином, її вартість буде приблизно удвічі вищою за ціну кавуна.

Хорішко також пояснив, що сезон баштанних може тривати аж до жовтня. Для цього багато господарств висівають нові партії культур із проміжком близько 10 днів. Зазвичай під такі посіви відводять невеликі ділянки площею 1-2 гектари, що дозволяє поступово отримувати новий урожай та продовжувати продажі протягом кількох місяців.

Варто зазначити, що наразі ціни на перші українські кавуни залишаються значно вищими. Це пояснюється обмеженою пропозицією ранньої продукції та додатковими витратами виробників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли помідори будуть по 50 гривень за кіло.