Серьезно рискуете: топ-5 продуктов, которые нельзя покупать в жару

Даже свежий на вид товар может представлять угрозу

В период летней жары размножение бактерий и сокращает срок хранения многих продуктов. Потому рекомендуется особенно внимательно подходить к выбору покупок, а от некоторых и вовсе лучше отказаться, даже если визуально они выглядят свежими.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о пяти продуктах, которые летом являются опасными для здоровья, поскольку могут храниться вне холодильника совсем небольшое количество времени.

Готовые салаты с майонезом

В кулинарии часто продают охлажденные салаты "Оливье", "Селедка под шубой", "Крабовый" и другие. Все они уже заправлены майонезом. Следует помнить, что такие салаты крайне быстро портятся при высокой температуре. Если холодильное оборудование работает с перебоями или салат долго находился вне холодильника, возрастает риск пищевого отравления.

Оливье. Фото: Freepik

Мясо и шашлык в маринаде

Маринад не защищает мясо от бактерий. Если данный продукт хранился с нарушением температурного режима, в нем могут активно размножаться опасные микроорганизмы. При этом, долго хранить его без холодильника нельзя, чтобы это не обернулось отравлением.

Шашлык в маринаде. Фото: Freepik

Рыба и морепродукты

Свежая рыба — один из самых скоропортящихся продуктов. В летнюю жару неправильное хранение рыбы может также привести к развитию бактерий и накоплению токсинов. Перед покупкой обязательно нужно обратить внимание на запах, внешний вид и условия хранения.

Рыба. Фото: Freepik

Молочные продукты

Особенно чувствительны к высоким температурам являются такие продукты как молоко, творог, сметана и мягкие сыры. Даже кратковременное нарушение холодовой цепи может привести к их порче. При покупке всегда стоит смотреть на срок годности и температуру в холодильнике в магазине.

Молочные продукты. Фото: Freepik

Кремовые торты и пирожные

Десерты с заварным, сливочным или творожным кремом относятся к продуктам повышенного риска. В жаркую погоду они буквально становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Их рекомендуют покупать только в магазинах, где соблюден правильный температурный режим в холодильнике и как можно скорее принести сладость домой.

Кремовые торты и пирожные. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить еду свежей во время длительных отключений света.