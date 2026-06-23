Свіже яйце чи вже ні: прості тести, які допоможуть дізнатися правду

Яйця входять до переліку продуктів, які є майже в кожному холодильнику.

Водночас визначити їхню свіжість лише за зовнішнім виглядом практично неможливо, адже шкаралупа приховує будь-які зміни всередині. Навіть якщо термін придатності ще не закінчився, багато хто сумнівається, чи можна використовувати яйця для приготування страв. Існує кілька простих способів, які допоможуть перевірити свіжість продукту в домашніх умовах і зрозуміти, чи придатний він для споживання. Про це йдеться на порталі "chowhound".

Найвідомішим залишається тест із водою. Для цього потрібно налити в глибоку ємність холодну воду та обережно опустити туди яйце. Свіже яйце зазвичай лягає на дно горизонтально. Якщо воно трохи піднімається тупим кінцем догори, це свідчить, що продукт уже не першої свіжості, однак його ще можна використовувати після термічної обробки. Якщо ж яйце спливає на поверхню, від його вживання краще відмовитися.

Ще один спосіб можна застосувати навіть під час покупки в магазині. Достатньо взяти яйце в руку та злегка струснути його біля вуха. Свіже яйце не видає сторонніх звуків. Якщо ж усередині чути характерне хлюпання, це може свідчити про втрату свіжості.

Перевірити якість яйця можна й після розбивання. Для цього його виливають на пласку тарілку та оцінюють стан білка і жовтка. У свіжого яйця жовток залишається опуклим і щільним, а білок — пружним і густим. Якщо жовток розтікається, а білок стає надто рідким, це свідчить про старіння продукту.

Фахівці також радять звернути увагу на дату пакування, яку виробники вказують на упаковці. Зазвичай яйця залишаються придатними до споживання протягом кількох тижнів за умови правильного зберігання в холодильнику. Втім, навіть цей показник не завжди дозволяє точно визначити їхній стан.

Серед менш відомих методів перевірки популярності набирає так зване просвічування яйця ліхтариком. Для цього достатньо направити промінь світла на широкий кінець шкаралупи. Такий спосіб дозволяє побачити повітряну камеру всередині яйця.

Експерти пояснюють, що з часом через пористу шкаралупу поступово випаровується волога, а її місце займає повітря. Через це повітряна камера збільшується. Чим вона більша, тим старішим є яйце. Водночас великий повітряний прошарок не завжди означає, що продукт зіпсувався, але свідчить про те, що він зберігається вже тривалий час.

Важливо пам’ятати, що жоден із домашніх методів не може зі стовідсотковою точністю визначити наявність бактерій чи інших небезпечних мікроорганізмів. Тому перед використанням варто звертати увагу і на більш очевидні ознаки псування — неприємний запах після розбивання яйця, незвичний колір білка або жовтка, а також пошкодження шкаралупи. Поєднання кількох способів перевірки дозволяє досить точно оцінити свіжість яєць і уникнути неприємних сюрпризів під час приготування їжі.