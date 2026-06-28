Як у Сахарі: аномальна спека йде одразу до низки міст, де чекати майже + 40

Високі температури протримаються декілька днів

Україну, як і європейські країни, накрила аномальна спека. Найближчими днями одразу в кількох містах температура повітря підніматиметься до +37 градусів у денний час.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де варто готуватися до справжньої літньої спеки. Зазначимо, що такий такий погодний "сюрприз" триватиме недовго, адже вже на початку липня прийде довгоочікуване похолодання.

Так, згідно з даними "Укргідрометцентру", 29 та 30 червня сильна спека очікується в Ужгороді, Івано-Франківську, Рівному, Львові, Тернополі, Чернівцях, Луцьку.

У понеділок, 29 червня, Закарпатська область буде найспекотнішою зоною:

Ужгород: приблизно +35…+37°C

Мукачево: близько +35…+37°C

На градус нижче показник буде у таких областях:

Івано-Франківська область — +34 ... +36°C

Львівська областьблизько +33 ... +35°C

Чернівецька область: приблизно +33…+35°C

Погода 29 червня. Скріншот: "Укргідрометцентр"

30 червня температура +35°C і вище очікується:

Ужгороді, Мукачеві — +33…+35°C, місцями до +35°C.

Івано-Франківської області – +34…+36°C.

Рівненської області — +34 ... +36 ° C.

Чернівецькій області – +33…+35°C.

Погода 30 червня. Скріншот: "Укргідрометцентр"

Цікавий факт:

Подібна температура повітря, як очікується в Україні, є середньою денною температурою літнього часу в Сахарі. Однак у найспекотніші періоди повітря може прогріватися до +50°C і вище. Поверхня піску розжарюється до +60...80.

Тяжкі дні спеки

Найінтенсивніша фаза, за прогнозом, припаде на кінець червня та початок липня. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Отже, пік сильної спеки в період 29 червня — 1 липня, сухо і сонячно", — зазначає синоптик.

У цей час температура значно перевищить кліматичну норму.

"Середньодобова температура перевищить кліматичну на 6-7°. Вночі тропічні 22-24°, вдень 35-37°", — уточнює Постригань.

Синоптик пояснює, що повітряна маса з півночі Африки дійде до України вже зміненої, проте це не зменшить ризиків.

"В Україну розпечена повітряна маса з північних районів Африки надійде у трансформованому вигляді. Це означає, що вона втратить частину свого екстремального тепла, проте збереже головне - високий тепловий потенціал", — каже він.

Якою буде погода в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли температура в Україні піде на спад.