Как в Сахаре: аномальная жара идет сразу в ряд городов, где ждать почти + 40

Высокие температуры продержатся несколько дней

Украину, как и европейские страны, накрыла аномальная жара. В ближайшие дни сразу в нескольких городах температура воздуха будет подниматься до +37 градусов в дневное время.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где стоит готовиться к настоящей летней жаре. Отметим, что такой такой погодный "сюрприз" продлится недолго, ведь уже в первых числах июля придет долгожданное похолодание.

Так, согласно данным "Укргидрометцентра", 29 и 30 июня сильная жара ожидается в Ужгороде, Ивано-Франковске, Ровно, Львове, Тернополе, Черновцах, Луцке.

В понедельник, 29 июня, Закарпатская область будет самой жаркой зоной:

Ужгород: примерно +35…+37°C

Мукачево: около +35…+37°C

На градус ниже показатель будет в следующих областях:

Ивано-Франковская область — +34…+36°C

Львовская область около +33…+35°C

около Черновицкая область примерно +33…+35°C

Погода 29 июня. Скриншот: "Укргидрометцентр"

30 июня температура +35°C и выше ожидается в:

Ужгороде, Мукачево — +33…+35°C, местами до +35°C.

Ивано-Франковской области — +34…+36°C.

Ровненской области — +34…+36°C.

Черновицкой области — +33…+35°C.

Погода 30 июня. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Интересный факт:

Подобная температура воздуха, как ожидается в Украине, является средней дневной температурой в летнее время в Сахаре. Однако в самые жарки периоды воздух может прогреваться до +50°C и выше. Поверхность песка раскаляется до +60..+80.

Тяжелые дни жары

Самая интенсивная фаза, по прогнозу, придется на конец июня и начало июля. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Итак, пик сильной жары в период 29 июня — 1 июля, сухо и солнечно", — отмечает синоптик.

В этот период температура существенно превысит климатическую норму.

"Среднесуточная температура превысит климатическую на 6-7°. Ночью тропические 22-24°, днем 35-37°", — уточняет Постригань.

Синоптик объясняет, что воздушная масса с севера Африки дойдет до Украины уже измененной, однако это не снизит риски.

"В Украину раскаленная воздушная масса из северных районов Африки поступит в трансформированном виде. Это значит, что она потеряет часть своего экстремального тепла, однако сохранит главное — высокий тепловой потенциал", — говорит он.

Какая будет погода в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда температура в Украине пойдет на спад.