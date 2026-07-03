"Ось кому Усик віддав пояси": Тищенко нарвався на жарти через "бойові мистецтва" (відео)

Нардеп намагався побитись з невідомим чоловіком

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Позафракційний нардеп Микола Тищенко не припиняє дивувати своєю поведінкою. І після того, як приніс у суд сало та книжку Платона, вирішив побитись з чоловіком на вулиці.

Відео з інцидентом активно поширюється мережею, а українці своєю чергою кепкують з народного депутата. Зазначається, що невідомий почав кидати у парламентаря помідори, на що Тищенко вирішив відповісти за допомогою грубої сили.

Але логічним завершенням історії стало те, що нардеп не зміг наздогнати чоловіка і вдарити його.

На кадрах помітно лише заклики нардепа до бійки, а також як він йде за нападником з помідорами.

Як жартують мережі

Українці вже почали кепкувати з поведінки Тищенка, а також його "бойових навичок".

Стало відомо, кому Усик віддав свої пояси;

Коли вже без сил йдеш додому і тебе зустрічає той самий алкоголік-дядя Толік з 2 підʼїзду.

У мережі жартують про поведінку Тищенка. Фото: скриншот

У мережі жартують про поведінку Тищенка. Фото: скриншот

У мережі жартують про поведінку Тищенка. Фото: скриншот

Що відомо про засідання суду та підозру Тищенку

У пʼятницю, 3 липня, суду призначив нардепу запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн. Після засідання Тищенко зауважив, що гроші у нього є, хоча ще перед початком судового процесу намагався переконати в іншому.

Нагадаємо, що нардеп підозрюється у "вирішенні питань" з кол-центрами. Зокрема, за даними НАБУ та САП, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це Тищенко обіцяв повпливати на один з "кол-центрів". Проте грошей він так і не отримав.

Крім того, за версією слідства, парламентар легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про 21-річного сина Миколи Тищенка.