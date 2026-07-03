"Вот кому Усик отдал пояса": Тищенко нарвался на шутки из-за "боевых искусств" (видео)

Нардеп пытался подраться с неизвестным мужчиной

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Вне фракционный нардеп Николай Тищенко не перестает удивлять своим поведением. И после того, как принес в суд сало и книгу Платона, решил подраться с мужчиной на улице.

Видео с инцидентом активно распространяется по сети, а украинцы в свою очередь смеются с народного депутата. Отмечается, что неизвестный начал бросать в парламентария помидоры, на что Тищенко решил ответить грубой силой.

Но логическим завершением истории стало то, что нардеп не смог догнать мужчину и ударить его.

На кадрах заметны только призывы нардепа к драке, а также как он следует за нападающим с помидорами.

Как шутят в сети

Украинцы уже начали насмехаться над поведением Тищенко, а также его "боевых навыков".

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Когда уже без сил идешь домой и тебя встречает тот же алкоголик-дядя Толик из 2 подъезда.

В сети шутят о поведении Тищенко. Фото: скриншот

В сети шутят о поведении Тищенко. Фото: скриншот

В сети шутят о поведении Тищенко. Фото: скриншот

Что известно о заседании суда и подозрении Тищенко

В пятницу, 3 июля, суду назначил нардепу меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн. После заседания Тищенко заметил, что деньги у него есть, хотя еще перед началом судебного процесса пытался убедить в другом.

Напомним, что нардеп подозревается в "решении вопросов" с колл-центрами. В частности, по данным НАБУ и САП, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн дол. США неправомерной выгоды. За это Тищенко обещал повлиять на один из "колл-центров". Однако денег он так и не получил.

Кроме того, по версии следствия, парламентарий легализовал 12,6 млн. грн. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о 21-летнем сыне Николае Тищенко.